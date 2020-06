Demonstrasjonen mot rasisme ble også en langfinger til koronadugnaden

Saken er viktig, budskapet uangripelig og det var gøy at det endelig skjedde noe i by'n. Men fredagens George Floyd-demonstrasjon i Oslo kan ha skapt mer irritasjon enn folkelig støtte.

I tre måneder har vi stilt opp for våre nærmeste, de gamle og de kronisk syke. Vi har ofret personlig frihet i større grad enn de fleste av oss har måttet gjøre til nå i livet. Vi har akseptert å miste en jobb eller en skole å gå til, og vi har tålt å ikke få treffe engstelige foreldre og besteforeldre. Mange har dag etter dag utsatt seg for ekstraordinær smittefare fordi de har såkalt samfunnsviktige roller.

Og vi har kalt det dugnad. Dette erkenorske ordet hvis betydning vi setter så høyt. Fordi det innebærer å gjøre noe frivillig og helt uten egen vinning - som tjener en større sak. Dugnad stammer fra norrønt dugnaðr, som betyr «hjelp, god gjerning, kraft».

Kraftfullt og rørende

Så kan man hevde at både hjelp, gode gjerninger og kraft er ord som med rette kan brukes om fredagens demonstrasjon «We can't breathe – rettferdighet for George Floyd» på Stortingsplassen i Oslo.

Den rørende stillheten fra de mange tusen fremmøtte i symbolske 8 minutter og 46 sekunder, mens ordene Floyd sa underveis i dødskampen ble gjentatt over høyttaleranlegget, var gode gjerninger.

Budskapet fra forfatter og slampoet Guro Sibeko hadde en kraft man sjelden opplever i norske samfunnsytringer.

Men hjelp? Dessverre ble det kanskje like mye bjørnetjeneste for rasismesaken. En slik som er godt ment, men som får negative følger.

Massiv kritikk

Sosiale medier haglet fredag kveld med kritikk mot de anslagsvis 15.000 som hadde stimlet sammen på Stortingsplassen. Det hjalp lite at bilder viste at flere av dem hadde på seg ansiktsmasker. Dette skjedde tross alt i Oslo, stedet med landets desidert største andel av smittede i befolkningen.

Og ja, folk vet godt at det er forsvinnende få koronasyke personer igjen i Norge. Men de vet også at det er nettopp slike masseansamlinger av mennesker som har potensiale for å være smittebomber.

Arrangørene av demonstrasjonen oppfordret på forhånd om at det ikke møtte opp mer enn de femti som har lov til å samles. I stedet skulle seansen streames på nett. Det var dømt til å mislykkes. Man kan ikke protestere kraftfullt på stream.

Politiet gjorde derfor det eneste rette, og valgte å se mellom fingrene med at dette smitteverntiltaket ble brutt på det groveste. Alternativet ville skapt opptøyer som politiet måtte slått hardt ned på. Det har vi sett nok av fra USA. I Norge står ytringsfriheten enda sterkere, heldigvis.

15.000 slapp karantene

Helsemyndighetene advarte tidligere på fredagen om såkalte supersmittere. Personer med asymptomatisk smitte (som ikke vet selv at de er smittet), som er tett på mange andre og alene kan starte et nytt utbrudd.

Derfor gikk også helseministeren ut i etterkant av demonstrasjonen og innstendig oppfordret alle som i dagene fremover kjenner det minste symptom, og som var tilstede på Stortingsplassen, om å omgående teste seg.

Skulle Bent Høie vært konsekvent i sin tilnærming til folk som med viten og vilje har brutt smittevernreglene, måtte han gitt de 15.000 demonstrantene karantene i ti dager, slik han gjør med som de våger seg over svenskegrensa for å handle bacon og snus.