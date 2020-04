Den avslørende stillheten

Av Ulf-Arvid Mejlænder, leder av Frogner lokallag i Oslo Frp



I godhetens Norge står menneskerettigheter høyt på dagsordenen, men én gruppe blir som regel glemt. Mer enn 260 millioner kristne blir forfulgt for sin tros skyld, ifølge World Watch List.

Rapporten utgis årlig av den tverrkirkelige, internasjonale organisasjonen Åpne Dører, som støtter de forfulgte gjennom prosjekter i 76 land.

Oversikten over de 50 landene der kristne opplever høyest grad av forfølgelse, er tungt dominert av islam. I noen stater som fundament for politisk og religiøst lederskap, i andre stater ved at indre uro og mangel på stabilitet har gitt islamistgrupper stort spillerom.

Kirken ser en annen vei

Akkurat nå, våren 2020, blir kristne diskriminert, trakassert, torturert, fengslet og drept i stor skala i Midtøsten, Afrika og Asia - kun på grunn av sin tro. Allikevel er dette sjelden tema i den norske offentligheten. Kristendomsforfølgelsen løftes ikke frem, og får ingen konsekvenser.

Den burde vært et hovedtema i Den norske kirkens samfunnsengasjement, men derfra er det stille. Det er nærliggende å tenke at en mer aktiv holdning ville kommet i veien for dialogen med islam, som preges av en påfallende velvilje i møte med en raskt voksende konkurrent.

Kirken burde vært den sterke stemmen for de forfulgtes sak. Biskoper og prester har isteden blikket rettet i helt andre retninger når de deltar på den offentlige arena. De holder seg til det politisk korrekte, og står ikke særlig hørbart opp for sine trosfeller.

Glemt av mediene

Også mediene lar forfølgelsen gå under radaren. Den årlige fremleggelsen av World Watch List setter knapt spor i hovedstrøm-mediene. Kun et knippe kristne spesialpublikasjoner, og de såkalt alternative mediene, følger opp journalistisk. Temaet passer åpenbart ikke inn i de fortellingene redaksjonene ønsker å presentere.

Det passer heller ikke inn i det offentlige Norges internasjonale ambisjoner via FN, der man trenger å stå på god fot med alle, ikke minst nå i innspurten for en plass i sikkerhetsrådet.

Forsiktigheten står ikke i forhold til våre reaksjoner ved andre typer brudd på menneskerettighetene.

Blir stadig verre

Åpne Dører, som følger utviklingen tett, rapporterer at situasjonen for verdens kristne har forverret seg det siste året. Islamistisk ekstremisme, som langt på vei har utslettet det kristne nærværet i Syria og Irak, flytter seg i raskt tempo til Afrika sør for Sahara og det sørlige Asia. Autoritære stater trapper opp kontrollen av kristne, og militante islamister utnytter indre spenninger for å øke sin innflytelse.

Rystende oppdateringer om grove hendelser kommer jevnlig fra en rekke land, som Pakistan, Kamerun, Burkina Faso, Nigeria, Kenya, Tyrkia og mange flere.

Med spe og lavmælt røst roper de forfulgte om hjelp. Til Norge når de sjelden frem. Våre medier, kirkeledere, humanitær-kjendiser og myndigheter er opptatt på annet hold.