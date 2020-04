Den danske poeten Yahya Hassan er død, 24 år gammel

Hassan ble funnet død i leiligheten sin onsdag, ifølge den danske avisen B.T.

Det er familien til Hassan som bekrefter dødsfallet overfor B.T.

Yahya Hassan slo i 2013 igjennom med diktsamlingen «Yahya Hassan», som solgte i hele 120.000 eksemplarer og satte rekord for en debutant i Danmark.

Siden den gang ble Yahya Hassan kjent for sine opptredener i media, og ga en rekke kontroversielle intervjuer.

Dette skjedde blant annet basert på hans kritiske holdninger til sin egen kulturelle bakgrunn.

Hassans oppgjør med foreldregenerasjonens innvandrere førte til at han ble angrepet på gaten og mottok så mange drapstrusler at han ble satt under kontinuerlig politibeskyttelse.

Oppfølgeren til den første diktsamlingen, «Yahya Hassan 2», kom i vår og er nominert til Nordisk råds litteraturpris 2020.

– Jeg skriver om mitt liv og meg selv, og det er elendighet og sorg, uttalte Yahya Hassan i et intervjue med Weekendavisen, som DR gjengir utdrag av.