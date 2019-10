Den drapssiktedes liv med våpen og dop

Allerede som 15-åring begikk ambulansekapreren ran.

Den 32 år gamle mannen fra Asker vil onsdag bli avhørt om blant annet drapsforsøk, tyveri av ambulanse og besittelse av våpen, etter dramaet på Torshov tirsdag. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling torsdag. Politiets sikkerhetstjeneste tror ikke at hendelsen er terrorrelatert.

Hendelsen er bare den siste i et liv med kriminalitet.

Den 25 år gamle kvinnen, som også er siktet i saken, skal avhøres onsdag. Hun er siktet for befatning med våpen. Også hun er godt kjent for politiet, og hadde meldeplikt for politiet da hun ble pågrepet (egen sak).

Ble raner som 15-åring

Allerede som 15-åring begikk den 32 år gamle drapssiktede sitt første ran. Siden har han blitt dømt en rekke ganger for ran, vold, innbrudd, tyveri, brudd på narkotikalovgivningen, våpenloven og vegtrafikkloven.

I 2009 begikk han grovt ran mens han var på rømmen fra fengsel. 32-åringen og en kamerat planla ranet i hasjrus i en leilighet på Torshov - ikke langt fra der han kjørte «galmann» gjennom gatene tirsdag. De to gjennomførte ranet sammen.

En ansatt i Kiwi-butikken på Helsfyr i Oslo fortalte i retten og ranet at hun fikk en pistol mot bakhodet og beskjeden «gjør som vi sier, så går dette bra». Nettavisen skrev denne saken om ranet i 2009.

PÅGREPET: Den 32 år gamle mannen ble pågrepet etter en dramatisk politiaksjon på Torshov tirsdag.

I 2017 rettet han en pistol mot en politibetjent. Politimannen hadde kjørt etter ham etter en trafikkontroll. Da 32-åringen ble stoppet, rettet han en plombert pistol mot tjenestemannen, som opplevde trusselen høyst reell. Mannen kjørte deretter hjem.

Hendelsen førte til en stor politiaksjon der mannen ble pågrepet. Nettavisen skrev denne saken om aksjonen i 2017.

Gikk på narkotikaprogram

I august 2017 ble han dømt til 18 måneder fengsel for denne hendelsen, samt en rekke mindre lovbrudd som kjøring uten førerkort, våpenbesittelse, vinningskriminalitet og narkotikabestittelse.

Ett år av dommen ble gjort betinget mot at han skulle gjennomføre et program for å bli rusfri. Kriminalomsorgen mente da at han var egnet for narkotikaprogram, og 32-åringen sa i retten at han var svært motivert for dette, står det i dommen fra 2017.

I mars 2018 var han godt igang med narkotikaprogrammet med domstolskontroll, og det var positive tilbakemeldinger derfra, skrev Asker og Bærum tingrett i en dom fra da. Han ble da dømt til seks måneders betinget fengsel for et eldre forhold av narkotikabesittelse.

Tirsdag ble han altså pågrepet på nytt, og politiet fant store mengder narkotika i ambulansen, sammen med våpen.