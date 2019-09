Den første snøen: Måtte stenge fylkesvei 55 over Sognefjellet

Snø skapte vanskelige kjøreforhold over Sognefjellet og Valdresflye tirsdag morgen.

OSLO (Nettavisen): Vinteren har gjort en snarvisitt i fjellet i Sør-Norge. Vegtrafikksentralen vest kunne rett før klokka 05 tirsdag morgen melde om vanskelige kjøreforhold på grunn av snø og dårlig sikt på fylkesvei 55 over Sognefjellet.

I en oppdatering klokka 05.30 heter det at veien over Sognefjellet er stengt på grunn av vanskelige kjøreforhold, men litt før klokka 09 melder Statens vegvesen at veien forventes åpnet igjen snart.

Også på fylkesvei 51 Valdresflye i Oppland var det meldt om snødekke, her over cirka 1100 meter.

- Vi fikk en forsmak på vinteren i dag, men allerede nå er nok snøen på veien over Sognefjellet smeltet, sier statsmeteorolog Tone Christin Thaule til Nettavisen klokka 09. Hun forteller at snøen kom i høyde over 1200 til 1300 meter blant annet på Sognefjellet.

Hun utelukker ikke at det kan komme mer snødryss i høyden mot kvelden eller på morgenen onsdag, men stort sett er det nedbør som regn som er i vente.

Det er lavtrykksaktivitet som vil dominere været i Norge denne uka, ifølge meteorologene, men tirsdag er det nokså fint vær på Vestlandet, ifølge Thaule.

- Det ser ut som det mest av lavtrykksaktiviteten har gitt seg. På Østlandet vil det fortsatt være nedbør før lavtrykket går østover mot kvelden. Gradvis kan det da bli oppholdsvær, sier hun.

I nord er det økende bygeaktivitet fra Lofoten og ned til Stad. Utover dagen vil disse bygene trekke lenger inn mot land.

