Den iskalde «steng grensene!»-Siv Jensen

Hundretusener er på flukt, uten tak over hodet. I Europa. Og Siv Jensen roper så høyt hun kan: «Steng grensene!»

I politikken er det ikke alltid glupt å la seg styre av følelser. Men jeg ser en mor og to døtre, på flukt fra et sant helvete i Syria. Mamma har tatt med seg en sjokoladebit, men alt de har å sove på er et teppe. Ingenting å ha over seg. Og det er vinter, også på grensa mellom Tyrkia og Hellas.

Er det mulig å ikke la seg berøre? Ja, for Siv Jensen er iskald: «Steng grensene!»

Målt mot Frp-statsrådene, som ifølge Sylvi Listhaug har «sluppet ut av fengsel», har vi heldigvis en regjering som opptrer anstendig. Jeg skulle gjerne sett at Norge gjorde enda mer. Men regjeringa Solberg har bevilga 10 milliarder over fire år til humanitær innsats i Syria, og Hellas har fått 300 millioner i akutt støtte.

Fremskrittspartiet vil «hjelpe der de er». Men da SV for noen uker siden foreslo å gi 600 millioner frigitte EØS-kroner til hjelp for flyktninger, stemte Frp selvfølgelig mot. Fremskrittspartiets «hjelp dem der de er» er bare tomt snakk. Sannheten er at partiet bare har ett svar: «Steng grensene!»

Christian Tybring-Gjedde oppsummerte det eksemplarisk etter oslopartiets årsmøte: «Vi sier et klart nei til at klimaendringene er menneskeskapt, og et like klart nei til all ikke-vestlig innvandring!»

De som lurte på om vi ville få se et mer reinspikka høyre-parti etter at Frp ble satt fri fra fengsel, har fått klart svar. Nå snakkes det høyere og høyere om «nasjonalkonservatisme» og «patriotisme». Den nye lederen for Frp i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, tilhører så avgjort ytre høyre i partiet.

Ugland Jacobsen har levert en rad ytterliggående meldinger på Facebook, men er av typen som fortsatt hevder at «det var på min private Facebook-side, ikke noe politisk». Det er visst vanskelig å forstå dette, at Facebook tilhører det offentlige ordskiftet.

Men til det store bildet: Flyktningkrisa som nå utspiller seg sør i Europa er et sviende nederlag for alle som mener at EU i bunn og grunn er et solidaritets- og fredsprosjekt. Hvor er EU nå? EU-landet Hellas møter migrantene med tåregass! Familier på flukt behandles som om de var voldelige terrorister! Og hva gjør EU-kommisjonen i sakens anledning? Ingen verdens ting. Solidaritetsprosjektet EU er totalt handlingslamma.

Jeg sitter ikke på noen fasitløsning - så har jeg da heller ikke kontor i Brussel. Men dette er jeg sikker på: Måten det såkalt siviliserte Europa nå behandler flyktningene på, er uverdig. Vi er vitne til et svart kapittel i europeisk historie.

