Den røde løperen farget svart på Golden Globe-utdelingen

Meryl Streep, Michelle Williams og flere andre skuespillere kledde seg i svart og tok følge med aktivister til prisutdelingen Golden Globe.

Prisene deles ut natt til mandag norsk tid.

Da skuespillerne begynte å renne inn over den røde løperen søndag kveld ble teppet mørklagt i svarte kjoler og smokinger. Streep ankom utdelingen sammen med aktivisten Ai-jen Poo, direktør for organisasjonen National Domestic Workers Alliance.

Kledd i svart

Det har vært ventet på forhånd at mange av gjestene ville kle seg i svarte klær i protest mot seksuell trakassering. Streep sier hun er kledd i svart for å stå i solidaritet med andre som prøver å rette den skjeve maktbalansen som fører til seksuelt misbruk.

– Vi ønsker å reparere dette, og vi føler oss på en måte modigere i dette øyeblikket når vi står sammen i en tjukk, svart rekke, sier hun.

Til tross for at den svarte bekledningen ser ut til å dominere på den røde løperen, har andre valgt å vise sin solidaritet på andre måter. Chris Sullivan fra serien «This Is Us» møtte for eksempel opp ikledd en tradisjonell smoking, men med svarte, lakkede negler.

Tok med følge

Også Michelle Williams ankom utdelingen søndag i svart kjole. Hun tok følge med Tarana Burke, grunnleggeren av #metoo-kampanjen.

Blant andre skuespillere som var å se i mørk bekledning var Kate Hudson, Margot Robbie, Angelina Jolie, Viola Davis, Justin Timberlake, Kit Harrington og Chris Hemsworth.

Skuespillerne er også opptatt av å skifte fokus i #metoo-kampanjen. Oppmerksomheten skal vekk fra krenkerne og i stedet rettes mot løsningene, håper de. Men en av dem som ikke støtter denne oppfordringen er Rose McGowan, som anklaget filmprodusent Harvey Weinstein for voldtekt. Hun mener oppfordringen om å møte opp i svarte klær er en tom gest.

Norske håp

Det nærmeste Norge kom nominasjon til årets Golden Globe var «Game of Thrones»-skuespiller Kristofer Hivju og castingmedansvarlig for «The Square», Gunhild Enger.

Hivju og serien «Game of Thrones» konkurrerer mot «The Crown», «The Handmaid's Tale'', «This Is Us» og «Stranger Things» i kampen om prisen for beste dramaserie.

Filmskaper Gunhild Enger hadde ansvar for rollebesetting i Norge for den svenske filmen «The Square», som er nominert i kategorien beste ikke-engelskspråklige film.

Mest sett siste uken