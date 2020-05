Første mai vaier den røde fane på Den Røde Plass i Moskva, på Kim Il-sung-plassen i Pyongyang, på Youngstorget i Oslo, på Rådhusplassen i Porsgrunn og overalt ellers hvor arbeiderbevegelsens internasjonale kampdag blir feiret.

Det de færreste er klar over, er at dette symbolet en gang hadde en helt annen, nærmest motsatt betydning.

Den røde fanen var rett og slett et symbol på kongemakt, rikdom, eksklusivitet og privilegier.

Statusfargen

Helt siden antikken hadde den dype rødlilla purpurfargen blitt forbundet med status. Sikkert fordi fremstillingen av fargen krevde store mengder sjeldne snegler, og fordi selve arbeidet med dette var svært ressurskrevende.

Keisere, fyrster, generaler, paver, biskoper og andre mektige menn bar ofte en purpurrød kappe som et tegn på sin verdighet.

I middelalderen fantes det riktignok noen billigere IKEA-løsninger som ga en nesten lik rødfarge, men for å forhindre inflasjon i dette tegnet på eksklusivitet, ble det noen steder lovforbud mot at vanlige folk kunne anvende klær med sterk rødfarge eller symboler som inneholdt denne fargen.

Rødt for de rasende

Under den store franske revolusjonen i 1789 hang det en rød fane utenfor en politistasjon i Paris, som kongemaktens varsel om at nå hersket unntakstilstand i samfunnet. Denne fanen ble erobret av opprørere. De bar den gjennom gatene som et trofé, og snudde på den måten betydningen av den til å bli de revolusjonæres unntakstilstand mot de kongetro.

Historien er full av slike paradokser, der underlegne grupper har avvæpnet sine fiender ved å ta i bruk de symbolene, skjellsordene og økenavnene som i utgangspunktet var ment å ramme dem selv

Under februarrevolusjonen i 1848 var det på tale å erstatte trikoloren med den røde fane som Frankrikes nasjonalflagg. Men man ble til slutt enige om å beholde trikoloren. Dermed sto den røde fane ledig til hundreårsjubileet for revolusjonen i 1889, da komiteen av internasjonale sosialister, den såkalte «Andre Internasjonale» vedtok at den røde fane heretter skulle være det internasjonale proletariatets samlingsmerke.

Det var mange røde innslag å se på Youngstorget i Oslo i 2014. Foto: Karianne Grindem (Nettavisen)

Paradoksale symbolskifter

Historien er full av slike paradokser, der underlegne grupper har avvæpnet sine fiender ved å ta i bruk de symbolene, skjellsordene og økenavnene som i utgangspunktet var ment å ramme dem selv. Men hvor ironien i dette etter hvert forsvinner, fordi den gamle symbolikken går i glemmeboka.

De fleste vet sikkert fremdeles at romerne i sin tid brukte korsfestelse når de skulle avrette forbrytere, men når vi i dag ser et kors på et kirkespir, i en tatovering eller dødsannonse, er neppe kriminalitet det første vi tenker på.

- Det er jo derfor han er Gud

For ved å bruke korset som et tegn på den oppstandne Kristus, maktet kirken å snu opp ned på det som en gang var et symbol på lovbrudd og ondskap. Hvordan skulle de få som måtte kjenne til den gamle betydningen av korset, kunne bruke det mot de kristne, når det var de kristnes symbolikk som hadde seiret?

La oss tenke oss en stakkars, utrendy tilhenger av den gamle romerske statsreligionen, som i år 320 e. kr. peker på korset og sier til noen kristne:

«Dere er klar over at den skjeggete, usiviliserte, småkriminelle, latinukyndige palestineren som dere kaller for gud, ble korsfestet?»

«Ja, visst», svarer de kristne, «Det er jo derfor han er Gud».

For lenge siden var den røde fane et symbol på alt det arbeiderbevegelsen ønsket å bekjempe

Kunsten kaller

Også i kunstens historie finnes det eksempler på hvordan man snur ris til ros. Da Claude Monet stilte ut sitt berømte bilde; «Impresjon» i 1874, kalte en av kritikerne Monet og tilhengerne hans for impresjonister, og mente nok at han på den måten hadde greid å drite ut dette intetsigende vrøvlet en gang for alle. Også var det det nøyaktig motsatte som skjedde:

«Ja visst, er vi impresjonister», svarte malerne. «Vi er tilhengere av øyeblikkets kunst. Det er jo som om vi selv skulle ha sagt det».

Quislinger og jøssinger

Å snu symbolenes betydning kan bli et svært effektivt våpen, ikke minst under en krig. «Jøssinger» kalte NS de som prøvde å motarbeide tysk okkupasjonen under krigen. Navnet var avledet av Jøssingfjord, der den engelske marinen greide å befri 300 engelske krigsfanger fra et tysk skip i februar 1940, altså mens Norge fremdeles var nøytralt.

NS håpet at de på den måten hadde greid å ta igjen for selv å bli kalt for quislinger. Men det hjalp ikke. Motstandsbevegelsen adopterte skjellsordet, og greide å gjøre det det til en hedersbetegnelse, også under selve krigen.

Selvironiens effektivitet

Her har vi kanskje noe å lære av historien. I stedet for alltid å forlange forbud mot bruken av symboler, ord og uttrykk som vi måtte oppfatte som krenkende, gikk det jo an å ta dem i bruk selv.

En viss porsjon selvironi er ofte en mer effektiv måte å forsvare seg på enn å gjøre fiendens symboler om til tabuer.

Det er ikke alltid det virker, men når svarte amerikanske rappere rapper om «niggers», blir kanskje n-ordet ikke fullt så fristende å anvende lenger verken av rasister eller andre.

Ingen enerett på et symbol

Historien demonstrerer at ingen av oss har enerett på symbolene. Det som en dag betyr noe for noen, kan neste dag bety noe helt annet for andre.

For 130 år siden ble den arbeiderbevegelsens samlingsmerke, men allerede på 1980-tallet dukket den opp i reklamen, moteindustrien og popmusikken - gjerne sammen med bildet av Che Guevara og stjernen.

Hva skal arbeiderbevegelsen gjøre på første mai den dagen kapitalismen virkelig lykkes i å stjele symbolene deres?

Hvem vet, kanskje det allerede har skjedd?