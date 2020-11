Den såkalte granskingen av Født Fri følger samme mønster som vi opplevde

Når Shabana Rehman sier at hun er sjokkert over behandlingen fra Ernst & Young, så er dette en følelse vi kjenner igjen, skriver Thore Sandø.

Av Thore Sandø, tidligere assisterende rektor ved Skedsmo videregående skole. Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for innsenderens meninger.

Jeg ser at Ernst & Youngs såkalte gransking av Født Fri og Shabana Rehman følger nøyaktig det samme mønsteret som vi opplevde da Moskvaskolen ble gransket av EY under ledelse av Elisabeth Roscher i 2013:

Thore Sandø, tidligere assisterende rektor ved Skedsmo videregående skole. Foto: Privat

1. Det gjennomføres et intervju hvor den intervjuede tror hensikten er å få fakta på bordet.

2. Du får intervjuet til gjennomlesning, og oppdager at det meste av det du dokumenterte og la fram er fjernet.

3. Du peker på dette, ber om en forklaring og får vite at «dette er egentlig ikke et referat i den forstand, vi er mest interessert i å se dine reaksjoner på spørsmålene (!)». Jeg måtte kontakte EY hele fem ganger for å få presset inn det som var grunnleggende faktainformasjon i saken.

4. Deretter kommer det de er frekke nok til å kalle et «faktadokument». Her er det vesentlige av det vi la fram i intervjuene utelatt.

5. Til slutt leverer EY det de kaller en sluttrapport. Her er fremdeles alle fakta som støtter vår sak utelatt.

Da sluttrapporten ble offentliggjort, ble jeg kontaktet av medier for kommentarer. Selv om fylkesrådmannen i Akershus, Tron Bamrud, hadde pålagt meg og alle andre ved Skedsmo videregående skole taushetsplikt i saken, valgte jeg å uttale meg.

Jeg pekte da på at de grunnleggende fakta i saken manglet eller var feiltolket.

På grunn av dette ble EY bedt om å produsere en tilleggsrapport hvor de tok opp det jeg hadde tatt opp i intervjuet.

Denne tilleggsrapporten ble laget og lagt fram for fylkesutvalget i Akershus i januar 2014.

Saken var dermed ferdigbehandlet. Problemet var at vi som var involvert ble nektet innsyn i innholdet i EYs tilleggsrapport. Vi ble også nektet adgang til fylkesutvalgets møte der rapporten ble behandlet. Både jeg og min kollega Rune Grahn klagde umiddelbart på at vi ble nektet innsyn i tilleggsrapporten.

Etter et halvt års anstrengelser fikk Rune Grahns advokat vite at Fylkesmannen hadde behandlet klagen like etter at den ble sendt inn, og at vedtaket var at fylkesrådmannen i Akershus ble pålagt å gi Rune Grahn innsyn. Dette nektet fylkesrådmannen, og ba i stedet Fylkesmannen om å omgjøre vedtaket (!), noe Fylkesmannen nektet.

Da vi etter et halvt år endelig fikk innblikk i tilleggsrapporten, skjønte vi hvorfor de ikke ville gi oss innsyn. Noe så amatørmessig og tendensiøst har jeg ikke sett maken til.

Men som i Født Fris tilfelle ble også Moskvaskolen lagt ned allerede før undersøkelsene var avsluttet. Shabana Rehman sier at hun er sjokkert over behandlingen fra Ernt & Young, lurer på hva som traff henne, og skjønner ikke hvordan de kunne legge ned prosjektet hennes uten å undersøke fakta først.

Dette er en følelse vi kjenner igjen.

* Også dette innlegget er forelagt Elisabeth Roscher, tidligere EY. Hun ønsker ikke å kommentere ytterligere.