Den skammelige saken mot Julian Assange

USAs illegale krig i Irak har kostet minst 600.000 menneskeliv. Julian Assange brakte sannheten til verden. Utleveres han til USA risikerer han 175 års fengsel, skriver Erling Borgen.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk. Kommentaren ble først publisert på Erling Borgens Facebook-side.

I dag starter saken mot samboeren til tidligere justisminister Tor Mikkel Wara. Laila Anita Bertheussen er tiltalt for angrep mot demokratiet. I følge tiltalen skal hun ha truet sin egen ektemann og konstruert såkalt hærverk på egen bolig og egen bil.

Jeg vil i stedet skrive om en annen og langt viktigere sak. Det er saken mot Wikileaks-redaktøren Julian Assange som fortsetter i London i dag. Myndighetene i USA krever ham utlevert. Dersom det skjer, risikerer han 175 års fengsel.

USAs illegale krig i Irak har kostet minst 600.000 menneskeliv. Julian Assange brakte sannheten til verden. Han gjorde det basert på 700.000 dokumenter og en oppsiktsvekkende og avslørende video som ble lekket av soldaten Chelsea Manning.

Hundrevis av nyhetsorganisasjoner over hele verden publiserte den oppsiktsvekkende videoen, der amerikanske soldater fra et Apachehelikopter skjøt og myrdet sivile, blant disse to fotografer fra Reuters og to barn.

Det Assange og Manning gjorde viste hele verden hva USAs illegale krig handlet om. De ansvarlige for krigens redsler er ikke stilt til ansvar for sine ugjerninger. Konsekvensene for Assange og Manning har vært voldsomme og kostbare.

Manning satt ett år i fengsel, fordi hun ikke ønsker å vitne i saken mot Assange. Hun slapp ut 13. mars. Assange selv satt først syv år inne i Ecuadors ambassade i London. Da landets nye regime ikke tillot dette lenger, ble han utlevert til britiske myndigheter.

Assange er åpenbart syk. I dag gjenopptas saken hans ved britiske domstoler.

Etter mitt syn er dette en menneskerettighetssak. Dessuten mener jeg at det er oppsiktsvekkende at Assange-saken ikke dekkes noe særlig i norske media. Ikke minst fordi saken er et angrep på ytringsfriheten og på kritisk journalistikk.

Norge fikk et videobesøk av Julian Assange sent i 2017. Da inviterte den bergenske Holberg-prisen til et møte med redaktøren som har vært med på å avsløre USAs brutale og ulovlige Irak-krig. Dagbladets kommentator, Inger Merete Hobbelstad, skrev det var «uansvarlig» at Assange fikk «snakke uimotsagt i Bergen». Hun skrev at arrangørene viste dårlig «dømmekraft».

BTs kommentator, Eirin Eikefjord, fulgte opp angrepene og kalte Assange «en klovn» og «narsissist». Slikt kan vanskelig kalles sannhetssøkende journalistikk, som bør være enhver journalists ideal.

I kveld tenner jeg en frihetsfakkel for Julian Assange.