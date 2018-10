Den spionsiktede russeren Mikhail Botsjkarev blir løslatt fra varetekt, har Oslo tingrett besluttet.

PST ba om fortsatt fengsling i to nye uker med brev- og besøkskontroll for Botsjkarev under fengslingsmøtet i Oslo tingrett torsdag morgen. Politiadvokat Kathrine Tonstad sier til NTB at mistanken mot russeren ikke er endret og at det fremdeles er mye etterforskning som gjenstår.

– Vi er ikke kommet så langt som vi ønsker i etterforskningen, men mener det fremdeles er skjellig grunn til mistanke. Det gjenstår tekniske undersøkelser og det er et hovedfokus nå, sier Tonstad.

Forsvareren, advokat Hege Aakre, sier hennes klient er fast på at han er uskyldig i beskyldningene fra PST og at han beviser det med sine forklaringer i avhør. Hun stusser over tidsbruken PST viser i sin framdrift av etterforskningen

– De sier de ennå ikke er ferdig med å analysere de tekniske beslagene som de har hatt helt fra starten av saken, sier Aakre.

(©NTB)

Mest sett siste uken