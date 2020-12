Den største trusselen mot Trygve Slagsvold Vedum heter Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiet er plutselig målt som landets største parti. Dermed står Trygve Slagsvold Vedum i akutt fare for å skalle hodet i glasstaket.

Det kan lyde paradoksalt, men jeg tror ikke partistrategene i Senterpartiet er bare jublende glade over den siste målingen i TV 2s partibarometer som ble offentliggjort i dag tirsdag.

Her er Trygve Slagsvold Vedum for første gang leder i Norges største parti, med støtte fra 22,1 prosent av velgerne.

Ap og Høyre får 20,4 og 20,3 prosent, men tapet er størst for Frp - som faller hele 2,7 prosentpoeng til beskjedne 8,8 prosent.

Det skaper selvsagt ekstra uro langt inn i Frps landsstyre, som i skrivende stund møtes for å godta eller ikke godta resultatet i budsjettforhandlingene med regjeringen.

Men også for de andre skaper målingen oppstandelse, selv om endringene ligger innenfor feilmarginene. Særlig for Ap, siden symbolvirkningen er så sterk. Men også for Sp - for hva skal de gjøre nå?

Du har sikkert lagt merke til Trygve Slagsvold Vedums oppførsel hver gang noen for n'te gang spør om han nå er statsministerkandidat:

Enten ler han bare høyere enn vanlig, eller så nekter han plent å svare, eller så snakker han om noe annet og ler enda høyere enn vanlig.

LES MER: TV 2-måling: Senterpartiet er Norges største parti

Årsaken er at om han bare skulle gi en minste liten antydning om at ja, jo, det kunne jo tenkes hvisomatte ..., da skjer minst fire ting samtidig:

Høyresiden i politikken kan straks gå i gang med å bygge skremmebildet av Vedum som statsminister i spissen for en rødgrønn bondehær, Jonas Gahr Støres allerede svake posisjon som opposisjons-kandidat for Arbeiderpariet vil bli ytterligere svekket, Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil kastes inn i en ødeleggende krangel om posisjoner, der også «kjøtt- og dieselfløyen» i Sp vil gå i direkte klinsj med det vi uærbødig kan kalle «sykkel- og veganfløyen» i Ap og SV. Noe som igjen vil føre til at ... Høyresiden i norsk politikk kan peke på åpenbar splid og krangel på rødgrønn side

Og særlig det siste er jo det siste den rødgrønne siden trenger i de ni månedene før valget.

Problemet er bare at jo større Trygve Slagsvold Vedum blir, og jo høyere Senterpartiet klatrer på målingene, jo pussigere vil det se ut hver gang han viker unna statsminister-spørsmålet.

La gå at han kan le det unna nå, når det kanskje bare dreier seg om et lite blaff på en enslig måling. Men hva hvis det blir permanent? Hva hvis Senterpartiet faktisk etablerer seg som det største partiet framover mot valget neste år?

Da vil de politiske kommentatorene i mediene begynne å snakke om ham som mulig statsministerkandidat, uansett hva han selv sier. Pluss at hans egne velgere vil begynne å kreve det. Da vil fristelsen bli overmåte stor.

Og da vil motkreftene mobiliseres for fullt. Og ingen vet hvor sterke de kan være.

Derfor kan vi gjerne låne et bilde fra kvinnebevegelsen, som i mange år har snakket om det usynlige glasstaket som stopper fremadstormende kvinner når de enten er blitt for dyktige eller for påtrengende for «gutta boys» i styre og stell.

Eller vi kan låne et bilde fra idretten:

Formkurven må være riktig - det er ikke i begynnelsen av sesongen du må ha toppformen inne. Og selv i toppform kan du ikke starte spurten for tidlig.

