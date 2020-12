Den svenske intensivlegens nødrop går viralt: - Dette er en tsunami

- Om det som skjedde i våres var en første bølge, så er dette en tsunami, skriver den svenske anestesilegen og kommer med en innstendig bønn til sine landsmenn.

Sverige har sett en «bratt økning» både i intensivinnleggelser og nye dødsfall de siste ukene. Sykehusene i flere regioner er hardt presset. Det er nærmere 3500 koronapasienter som har vært innlagt på intensivplass på sykehusene siden epidemien startet og tett på 7300 koronarelaterte dødsfall totalt.

Mattias Bergström, anestesilege på intensivavdelingen på sykehuset i Malmö, har luftet sin frustrasjon på sosiale medier. Hjertesukket går nå viralt.

- En tsunami

- Om det som skjedde i Skåne i våres var den første bølgen, så er dette en tsunami, skriver han i et Facebook-innlegg og viser til tre ganger så mange intensivinnleggelser for covid-19 og betydelig flere som trenger intensivpleie for å overleve.

- På toppen av dette rammer den store spredningen også helsepersonell. En stor del av personalet er slått ut, noen avdelinger kjemper for å kunne holde åpent. De som er igjen må jobbe flere skift, skriver han videre.

I den andre smittebølgen som Sverige nå står midt oppe er det ingen regioner som foreløpig har gått over i såkalt katastrofeberedskap, men det er like før, ifølge legen fra Skåne.

Kritiserer bekymringsløse svensker

Samtidig uttrykker intensivlegen sin uro for det han ser på kjøpesentre, restauranter og treningssentre, der folk strømmer til.

- Det gjør vondt. Dels fordi jeg også vil ut og ta en øl, men først og fremst fordi det ikke kan ha unngått noen å høre at hver kontakt innebærer en risiko for økt smittespredning, skriver Bergström.

Han oppfordrer sine medborgere til å vise solidaritet og tenke på fellesskapet:

- Du kan spørre deg selv om akkurat du kan avstå fra noe. Da gjør du en forskjell. Da er du en helt! skriver han i Facebook-innlegget som torsdag passerte 1000 delinger.

Nye nasjonale forskrifter trer i kraft

Fra og med 14. desember gjelder skjerpede nasjonale smittevernforskrifter og råd i Sverige for å slå ned koronaviruset.

Myndighetene understreker at alle i samfunnet har et ansvar for å treffe tiltak for å hindre smittespredning.

- Du skal selv tenke gjennom hvordan du kan unngå å bli smittet og hvordan du kan unngå og bli smittet av andre. Du skal vise hensyn til dine medmennesker, noe som er særlig viktig i forhold til personer i risikogrupper, står det blant annet å lese i forskriftene som ble vedtatt 8. desember og som trer i kraft fra og med mandag.

I tillegg til de nasjonale rådene, åpner forskriftene for at smittevernleger lokalt kan be Folkhälsomyndigheten komme med lokale allmenne råd for å motvirke lokal eller regional spredning.

De nye forskriftene inneholder mer «skal» enn «bør», men det står ingenting om hvordan eventuelle brudd skal sanksjoneres.

