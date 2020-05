Den svenske koronastrategien har blitt Strømstads verste fiende

I en liten svensk kommune holder de nå pusten før nye retningslinjer for fritidsreiser skal offentliggjøres - i et annet land.

Fredag skal helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) lansere nye smittevernråd for nordmenns fritidsreiser. Rådene vil gjelde fra 1. juni. Det kan bli gjensidig åpning av reisekorridorer mellom land med noenlunde samme smittesituasjon. I så fall er Danmark og Finland aktuelt for oss her i Norge. Samme med Tyskland, Hellas og Island.

Men hva med våre nærmeste naboer Sverige? Neppe.

For selv om svenskene i følge statistikken trolig er over smittetoppen, vil det fortsatt være svært mange nye smittede og døde i landet i sommer. Den svenske strategien med å styre unna nedstengning av samfunnet i den grad Norge og de fleste andre land har gjort, har som kjent gitt dem en mye raskere smittespredning.

Institute for Health Metrics and Evaluation ved University of Washington har nettopp offentliggjort en analyse som viser at ytterligere 2.500 svensker vil dø av covid-19 frem til august. Samme institutt konkluderer med at Norge vil ha nær null økt smitte og dødsfall i juni og juli.

Så vårt svenske broderfolk har på ingen måte samme smittesituasjon som Norge (eller Danmark, Finland, Tyskland, Hellas eller Island). Sverige ligner i så måte mer på Italia, Spania og Frankrike.

Avhengige av nordmenn

Og svenskene som trolig blir aller mest skuffet dersom Bent Høie opprettholder grensekontrollen, holder til i Strømstad. En liten kommune i fylket Västra Götaland, som har nest flest registert koronasmittede i Sverige. Strømstad ligger nord i landskapet Bohuslän, som fram til 1658 var en del av Norge under navnet Båhuslen, og er kanskje den svenske kommunen som er mest avhengig av Norge og nordmenn.

I fjor handlet vi tobakk, alkohol og dagligvarer for 7.639.000.000 (7,6 milliarder) kroner i Strømstad. Kommunen med drøyt 13.000 innbyggere har nær 4.000 fritidsboliger, hvorav minst 1.300 er eid av nordmenn. I tillegg kommer flere hundre norskeide campingvognplasser.

Spesielt i sommermånedene er det bittelille Strømstad sentrum fullstendig overfylt av norske turister, som blant annet kommer med de hyppige fergene fra Sandefjord.

Den enorme norske aktiviteten har vært gull verd for kommunen, som i fjor leverte et overskudd på over 60 millioner svenske kroner. Mer enn hver tiende innbygger er ansatt i kommunen, og den største private arbeidsgiveren er smågodtselskapet Gottebiten, som hadde 225 ansatte i fjor.

14 ganger flere koronapasienter på sykehus

Nå er det krise. Enorme Nordby shoppingcenter ved grensen til Norge er nesten folketomt. Enkelte butikker taper 95 prosent av omsetningen. Olav Thon eier halvparten av senteret, og ber norske myndigheter om å åpne grensen til Sverige.

– Å holde grensene stengt gir utrolig liten effekt. Det spiller ingen rolle om grensen er stengt. Koronaviruset bryr seg jo ikke om landegrenser, sier Olav Thon til avisen Nya Wermlands-Tidningen.

Han har rett i det siste. Og nettopp derfor kommer nok ikke norske myndigheter til å åpne for at titusenvis av nordmenn daglig kan reise frem og tilbake over svenskegrensen med det første: Västra Götaland fylke har 1,4 ganger flere innbyggere enn Viken fylke på andre siden av grensen, men 4,4 ganger flere koronadøde og 14 ganger flere på sykehus.

En eventuell reisekorridor mellom land med noenlunde lik smittesituasjon som Norge må altså trolig gå luftveien, om svenskegrensen skal krysses. Fasiten får vi fredag.