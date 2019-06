Den tiltalte 17-åringen i Vinstra-saken var tilregnelig, konkluderer de sakkyndige

De to sakkyndige i Vinstra-saken konkluderte onsdag med at den drapstiltalte 17 år gamle gutten var tilregnelig.

Saken oppdateres.

Vinstra-sakkyndige mener tiltalte var tilregnelig da 16 år gamle Laura Iris Haugen ble drept på Vinstra 31. Oktober i fjor.

Om retten tar dette til følge, kan han dømmes til fengselsstraff eller forvaring for drapet på Laura Iris Haugen (16) på Vinstra i fjor.

Dersom de hadde kommet til at han var utilregnelig da drapet skjedde, vil han blitt overført til tvungent psykisk helsevern.

De to rettssakkyndige Terje Tørrissen og Alexander Rønningsdalen Flaata mente også at det er forhøyet fare for at han vil begå nye alvorlige straffbare handlinger, at han vil trenge lang behandling og at hans voldsfiksering fortsatt er en del av tankegodset hans.