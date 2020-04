Denne begravelsen gjør folk rasende

- Dette er totalt uakseptabelt.

NEW YORK (Nettavisen): Bilder og video av en begravelse i New York gjør nå flere rasende, borgermester Bill de Blasio inkludert.

- Noe helt uakseptabelt skjedde i Williamsburg i kveld: en stor begravelse-samling midt i pandemien, skriver de Blasio på Twitter.

Alltid oppdatert: Her er siste nytt om korona-krisen

- Da jeg hørte dette, dro jeg dit personlig for å sikre meg om at publikum ble spredt. Og det jeg så VIL IKKE bli tolerert så lenge vi kjemper mot koronaviruset, skriver de Blasio.

Hundrevis av ortodokse jøder samlet seg tirsdag kveld ved Rutledge Street og Bedford Avenue i Williamsburg for å hedre rabbi Chaim Mertz (73), som hadde mistet livet på grunn av koronaviruset.

Bilder og video viser en enorm folkemengde som overhodet ikke greide å overholde sosial distansering. I tillegg kan man se bilder av politi med sirener som møtte opp for å spre folk.

Her kan du se flere bilder fra begravelsen:

Selv om mange av de fremmøtte gikk med masker, var det også flere som ikke hadde det på seg, slik man er pålagt å ha i New York.

Borgermester de Blasio opplyser at han nå har fått nok.

Dette er nemlig ikke første gang hundrevis av jøder har samlet seg og brutt de sosiale distanse-reglene i New York. For to uker siden skjedde det noen lignende da hundrevis av hasidiske jøder samlet seg i gatene i Brooklyn for å hedre en annen død rabbiner, skriver CBC News.

Les også Lover å røpe alt om hemmelighetsfull sexklubb for de aller rikeste

Ifølge New York Post har borgermester de Blasio nå instruert politiet i New York om å ta ut stevning, og til og med arrestere de som nå bryter reglene om sosiale distansering.

- Min beskjed til det jødiske samfunn, og alle andre samfunn, er veldig enkel, tiden for advarsler er nå over. Dette handler om å stoppe sykdommen og redde liv, sier de Blasio.

Flere døde enn i Vietnamkrigen

New York er den hardest rammet staten i USA, med over 300.000 smittetilfeller og over 22.600 døde. Over 12.000 av de døde, kommer fra New York City. Totalt er over en million amerikanere nå smittet av viruset, og 58.365 personer er døde. Det betyr at antall døde som følge av koronapandemien i USA har forbigått antall amerikanere som ble drept i Vietnamkrigen, der 58.220 amerikanere drept.

Les: Landene teller sine koronadøde – men teller ikke likt