Denne byen i Alaska blir helt mørklagt de neste 65 dagene

I byen Utqiagvik i Alaska vil ikke innbyggerne se noe lys de neste to månedene.

Den lille byen med 4000 innbyggere blir rammet av polarnatt. Et fenomen hvor det er fullstendig mørkt i en periode over minst et døgn. I Utqiagvik varer dette fenomenet i hele 65 dager.

- Dette skjer hvert eneste år i Utqiagvik, fordi byen er plassert nord for polarsirkelen, sier meteorologen Judson Jones til CNN.

Utqiagvik er ikke den eneste byen i delstaten Alaska som rammes av polarnatt, men er byen som rammes lengst, fordi beliggenheten er så langt nord på kartet. Det er USAs nordligste by, og en av de nordligste byene i verden.

Klokken 13.43 lokal tid startet den 65 dager lange perioden med totalt mørke. Innbyggerne får ikke se et gløtt av lys igjen før 23. januar 2019.

