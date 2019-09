Denne bygningen river lokalpartiet i biter

I Halden er det full strid innad i Ap noen uker før valget, der kommunestyregruppa går imot partiet i en opprivende lokalsak.

Tirsdag kveld er det kommunestyre i Halden, og allerede har kommunestyregruppa til Ap gjort det klart at de vil stemme imot vedtaket som Ap Halden har gjort, og dermed handle imot ønsket til flertallet av sine partikolleger.

Den opprivende saken er det såkalte Os-prosjektet, der gamle Os skole skal rives til fordel for ny skole og et idrettsanlegg. Posisjonspartiene H, KrF og V har fått med seg Ap på å gjennomføre prosjektet, inkludert riving av skolen.

Men mange haldensere er skeptiske til deler av prosjektet. Blant annet ønsker man å bevare den gamle ærverdige skolebygningen. Saken har skapt stort engasjement. Halden Arbeiderblad publisert 190 leserbrev og 250 artikler om prosjektet. FB-gruppa Glad i Os har 1579 medlemmer i skrivende stund. Mange, inkludert flertallet i Halden Ap, håper nå at politikere i kommunestyret skal snu, slik at prosjektet, slik det nå foreligger, ikke blir vedtatt.

Vil bruke mer tid

Tirsdag kveld skal Os prosjektet endelig reguleringsplan behandles. Blir det vedtatt, har rådmannen grønt lys for å starte byggeprosjektet. Nå har Halden Ap altså vedtatt at partiet ikke skal gå inn for reguleringsplanen som foreligger. Vedtaket om å utsette Os-prosjektet kommer fra Aps listetopper før 2019-valget.

VIL UTSETTE VEDTAK: Helge Bergseth Bangsmoen i Halden Ap er blant flertallet som ønsker å utsette den siste politiske behandlingen av Os-prosjektet. Foto: Hans-Petter Kjøge (Halden Arbeiderblad)

- Vi ser utfordringer i planprosessen og ønsker at man skal ta seg bedre tid. Dette er ikke en omkamp. Alle i Ap er for Os-prosjektet, men vi har lenge vært uenige om hvordan man skal starte gjennomføringen, og på hvilket grunnlag, sier Helge Bergseth til Nettavisen.

- En av de tingene vi har vært opptatt av, er å få utredet om den gamle skolebygningen kan brukes inn i det nye prosjektet, sier han.

Vil stemme mot partiet

Men gruppeleder Arve Sigmundstad har altså gjort det klart at kommunestyregruppa vil neglisjere vedtaket fra medlemsmøtet, og stemme for planen slik den foreligger nå.

VIL HA ENDELIG VEDTAK: Gruppeleder Arve Sigmundstad i kommunestyregruppa til Halden Arbeiderparti (t.h.) sier han vil stemme imot flertallet i Halden Ap. Han får støtte av leder Kirsti Brække Myrli (t.v.), som nå har gått av som leder for lokallaget. Foto: Trine Bakke Eidissen (Halden Arbeiderblad)

- Jeg kan ikke se velgerne, mine barn eller meg selv i øynene hvis jeg nå skal stemme imot prosjektet, sier han til Nettavisen. Han forklarer at Ap Halden gikk til valg på Os-prosjektet, at de i fire år har jobbet for prosjektet, og at de derfor ikke kan utsette det nå på oppløpssiden.

- For meg er det viktig at Ap skal være forutsigbart og til å stole på. Vi har en kontrakt med velgerne, sier han.

- Forventer de følger beslutningen

Han får støtte av partileder Kirsti Brække Myrli, som nå har trukket seg som leder i Halden Ap.

- Os-prosjektet står nedfelt i vårt partiprogram, sier hun og mener hele prosessen er udemokratisk.

Noen timer før kommunestyremøte, håper Bergseth Bangsmoen fremdeles at kommunestyrerepresentantene stemmer i tråd med vedtaket på Aps medlemsmøte.

- Medlemsmøtet har tatt en beslutning og jeg forventer at kommunestyregruppa følger det medlemsmøtet har bestemt, sier han.

- Kan det bli omkamp etter valget?

- Dette er siste politiske behandling. Hvis kommunestyre vedtar reguleringsplanen, så vil rådmannen ha fullmakt til å begynne byggeprosessen, sier han.

- Gud hjelpe Halden Ap!

Ansvarlig redaktør Hans-Petter Kjøge i Halden Arbeiderblad forteller at det som nå skjer, er foreløpig siste runde i en lang kamp. De seks listetoppene, med ordførerkandidat Linn Laupsa i spissen, vant fram under et dramatisk nominasjonsmøtet i partiet 22. november i fjor.

Dengang skrev Halden Arbeiderblad i kommentaren «Gud hjelpe Halden Ap!»: Det lille håpet som må ha vært der om å vinne tilbake makta i byen vår ved kommunevalget neste år, ble skyllet vekk med oppvaskvannet etter det dramatiske nominasjonsmøtet i Folkets Hus, torsdag kveld.

- Tror valget går bra

- Maktkampen i Halden Arbeiderparti ser ikke ut til å ha noen ende. Medlemmene klarer på eksemplarisk vis å ødelegge sitt eget parti. Her blir demokratiske prosesser satt til side og rå makt brukt. Med åpne øyne ødelegger medlemmene sitt eget lokalparti bare en uke før valget. Halden Ap har hatt som mål å vinne tilbake makta ved dette valget, sier Kjøge.

Hvordan påvirker dette valget?

- Jeg synes vi har hatt en god valgkamp til nå så jeg tror det skal gå bra. Nå skal vi jobbe hardt de siste dagene før valget, sier Bergseth Bangsmoen.