Denne går til dere, Fatima og Muhammed

I dagens Fredrikstad og Norge har vi en mengde vandrende «Romeo og Julie»-skjebner, og det nesten 450 år etter at William Shakespeare skrev den berømte tragedien, skriver Gøran Karlsen i dette innlegget.

Av Gøran Karlsen, master i RLE (Religion, livssyn og etikk), lærer, bystyrerepresentant for Bymiljølista, Fredrikstad

Dere kunne forresten båret navnet Kristin eller Kristian og kommet fra en streng kristen trosmenighet, men i dag handler det ofte om dere. Dere er fra Balkan, Midtøsten, Afrikas horn, langs Silkeveien eller ved foten av Atlasfjellene.

Du, Fatima, har kommet til din ungdomstid, og du opplever at din frihet gradvis blir tatt i fra deg. Du var kanskje aktiv i et idrettslag, men nå må du kanskje slutte. Du hang mye med venner, men nå må du være inne. Lek har blitt alvor, og er du riktig uheldig så er din utkårede allerede på plass ett eller annet sted.

Du lever i et samfunn som beveger seg uproporsjonalt med ditt. Der etniske norske jenter opplever mer og mer frihet, så får du innskrenket din. Sosial kontroll blir brukt mot deg gjennom bror, familie og bekjente, og din ære blir båret av deg på familiens vegne. Hvordan er det å leve sånn, Fatima?

Du, Muhammed, er sunnimuslim fra Irak og er forelsket i en sunnimuslimsk jente fra Sudan. Du vet at hun har de samme følelsene for deg. Dere drømmer kanskje om hverandre, men innerst inne så vet du at det er forbudt kjærlighet. En ubrukelig og umulig kjærlighet, fordi de kulturelle skillelinjene er for store. Du vet at eneste utvei er å finne én som familien mener er den riktige.

I din familie så vet du at din niese kanskje er din blivende mø, selv om du sitter på nok vitenskapelig kapital for å skjønne at dette er svært uheldig genetisk med hensyn til deres eventuelle barn. Likevel er prisen å betale altfor høy for at du kan bryte med din families tradisjonelle og kulturelle bakgrunn. Hvordan har du det egentlig, Muhammed?

Som lærer i snart to tiår i Fredrikstad-skolen, så har jeg sett mange som Fatima og Muhammed. Jenter og gutter som er som ungdommer flest og viser sin fine demokratiske forståelse i sin skolehverdag. De tør å åpne seg i et trygt klasserom der det er rom for forskjellige meninger, og mange av disse har jeg fått et stort hjerte for. De forteller oss lærere sine historier, og det gir oss gode innblikk i deres hverdag. Noen ganger en vond hverdag som er preget av en æresmentalitet og streng sosial kontroll.

På Holmlia går det nå en drapssak om ære og forbudt kjærlighet i ungdomsskolealder. Det forekommer tragiske selvmord i forbindelse med forbudt kjærlighet og ære, og mange andre svært uheldige konsekvenser. I dagens Fredrikstad og Norge har vi en mengde vandrende «Romeo og Julie»-skjebner, og det nesten 450 år etter at William Shakespeare skrev den berømte tragedien.

Med dette innlegget håper jeg at jeg problematikken tas opp der den gjelder. Det kan være i de fremmedkulturelle miljøene, men også i noen norske kirkesamfunn. Likevel opplever vi i skolen problematikken størst i de fremmedkulturelle miljøene, noe som selvfølgelig kommer av vår store pluralistiske elevmasse.

Fremmedkulturelle foreldre, fremmedkulturelle politikere, prester, kirken, imamer og moskeen bør ta opp diskursen, for mange av deres barn og ungdom lider.

Det er vondt å være vitne til, men vi er her for å hjelpe i et samfunn som kan virke annerledes og skremmende.

