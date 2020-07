Denne haien lever rett under badebrygga: - Ser ut som en hundevalp

Det er ikke bare krabber og skjell som lever på bunnen der du bader.

Med gode temperaturer både i lufta og i vannet, har de store badeplassene rundt omkring til tider vært stappfulle av badeglade nordmenn på utkikk etter en dukkert. Det mange kanskje ikke er klar over er at bare noen meter lenger ned, så lever det en annen skapning, nemlig haien.

- I norske farvann har vi ni haiarter som anses som helnorske. Det vil si at de er her til enhver tid. I Oslofjorden har vi en del av disse, blant annet verdens nest største hai, brugden. Frem til 1960-tallet hadde vi også håkjerring, som er et av de dyrene man tror blir eldst. Oslofjorden har altså både hatt verdens eldste fisk, og verdens nest største hai, sier seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre til Nettavisen.

Mange arter

Han, som også leder organisasjonen Hjelp Havets Haier, forklarer at noen av haiene som finnes i norske farvann og i Oslofjorden er sjeldne, og mange lever på veldig dypt vann.

- Men så har vi også andre typer, som småflekket rødhai, de kan leve rett utenfor badestranden din, sier han.

Tidligere i sommer gjorde Myhre og hans faste dykkerpartner Roger Carson en utrolig oppdagelse, rett utenfor en strand i Asker. Da fikk nemlig de to det som kan se ut som et parringsforsøk hos den småflekkede rødhaien på film.

Haien har blant annet blitt observert flere ganger like utenfor stranda på Botnerbaugen i Larkollen, det skriver Moss Avis (for abonnenter).

SJELDENT FUNN: Fredrik Myhre fikk et parringsrituale blant haien fanget på film. Foto: Monica Larsen

- I videoen kan man se at det er en hann som svømmer etter en hunn, og prøver å bite seg fast i brystfinnen hennes. Jeg har hørt litt rundt, og det er ingen som har klart å fange dette på film hos denne arten noen gang tidligere, sier han.

Småflekket rødhai er ifølge Myhre en av de mindre haiartene, og en voksen kan bli maks en meter lang.

- Jeg mener at dette er den søteste haien som finnes i Norge, kanskje hele verden. Den ser ut som en liten hundevalp. Men man skal alltid ha respekt for dyrelivet i naturen, og disse haiene kan selvfølgelig bite dersom de blir provosert. Ikke plukk de opp, opplyser han.

Som en boksåpner

Myhre forklarer at munnen til en slik type hai fungerer litt som en boksåpner.

- Man får veldig vondt i fingeren, men man mister den nok ikke. Det er viktig å huske på at man alltid skal stresse dyr minst mulig, og være i naturen på deres premisser.

TORSKEGARN: Her er Myhre sammen med en annen hai som finnes i Oslofjorden, brugden. Denne brugden ble tatt som bifangst i et torskegarn. Foto: Hjelp Havets Haier

Myhre understreker at det ikke er noen haier som har mennesker på menyen, men at det som er farlig er hvor raskt vi mennesker er i ferd med å fiske de ut fra havet.

- Haiene er nemlig den mest truede dyregruppen som finnes i havet i dag.

Dersom man nå blir redd for å plutselig møte på en hai under en svømmetur, er det bare å puste ut, selv om denne typen er rett utenfor der man bader, trives den best på dypere vann.

Se video av parringsritualet:

- Disse haiene lever på cirka femten meters dybde. De er riktignok rett på utsiden av flytebrygga, og gjerne rett under badeflåter og lignende, men de badende er nok lykkelig uvitende om at det finnes spennende skapninger rett under dem, sier han og fortsetter:

- Da vi fanget parringsritualet på film, så var det midt mellom plastsøppel som dykkermasker, svømmerføtter og andre lignende ting som badegjester har mistet lenger opp.

Myhre er klar på at vi må bli flinkere til å ta bedre vare på naturen rundt oss, og at Oslofjorden blir varmere og varmere.

- Det skyldes de menneskeskapte klimautslippene, og vi vet i tillegg at havet får veldig mye plastsøppel. Det ser vi også selv når vi dykker, det er store mengder plastavfall på bunnen, sier han.