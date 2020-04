Denne kampen kjemper vi sammen

Hverdagen vår er blitt totalt forandret over natten. Nå gjør vi alt vi kan for å hjelpe det norske hverdagsarbeidslivet gjennom denne krisen.

Skrevet av: Næringsminister Iselin Nybø (V).

På kort tid er hverdagen snudd opp ned for oss alle.

Det aller viktigste for regjeringen nå, er å ivareta liv og helse. De omfattende tiltakene er helt nødvendige for å begrense smitte. Samtidig må vi bistå næringslivet å holde hjulene i gang innenfor et forsvarlig smittervern

Stengte dører

I Norge er det mange stengte dører akkurat nå. Det kan føles både trist og ensomt. Men, vi står sammen som samfunn om dette. Sammen frem til dørene igjen kan åpne og vi kan slippe familie, venner, kunder og gjester inn.

For dette handler ikke bare om penger og økonomi. Det handler også om mennesker og samfunnet vårt slik vi var vant med å ha det. Mennesker som hver dag står på for å forsørge seg selv, en familie, et lokalsamfunn.

Det handler om frisøren som ikke bare klipper håret til folk i nabolaget, men som også er et sosialt samlingspunkt. Det handler om hotelleieren som ikke bare sørger for arbeidsplasser, men også aktivitet og samhold i en vestlandsk bygd. Og det handler om gründeren som sitter på de gode ideene som skal sikre fremtidig verdiskaping.

Holde hjulene igang

Men, like iherdig som vi nå kjemper mot koronaviruset, like iherdig kjemper vi også for norsk næringsliv. Derfor gjør vi alt vi kan for å sikre norsk økonomi. Og for å bistå norsk næringsliv til å holde hjulene i gang

Fortsatt råder det stor usikkerhet om hvordan situasjonen kommer til å utvikle seg de neste ukene og månedene. Selv om vi nå har lagt frem en rekke tiltak, er det mange som kjenner på uro og frykt for hvordan fremtiden blir.

Det vil ikke være til å unngå at bedrifter går konkurs. At arbeidsledigheten vil øke. Og at verdiskapingen faller. Men vi kjemper for at flest mulig skal stå klare den dagen vi kan ta hverdagen tilbake.

Kamp for næringslivet

Norsk næringsliv står i sin tøffeste kamp noensinne. Men det er en kamp vi kjemper sammen. Myndigheter, næringsliv og arbeidslivorganisasjoner har hatt et tett og godt samarbeid i denne krevende tiden. Det har vært viktig og nødvendig.

Så til alle dere som gikk fra hektisk aktivitet, til altfor stille dager eller stengte dører over natten. Som nå bekymrer dere for hvordan dere skal komme dere gjennom denne krevende tiden: Vi gjør nå det vi kan for å gi dere nattesøvnen og fremtidstroen tilbake.

Min høyeste prioritet er å sørge for at levedyktige bedrifter ikke går konkurs og at permitterte arbeidstagere har en jobb å komme tilbake til når dette er over.

Derfor har vi satt i gang en rekke tiltak for å hjelpe bedrifter med å komme seg gjennom denne krisen.

Tiltak som kutter bedrifters utgifter og bedrer deres likviditetssituasjon, er de mest prekære nå. De vil kunne gi rask effekt.

Krisepakker

For to uker siden kom den første krisepakken.

Utsettelse av skatt, endringer i permitteringsregelverket, midlertidig nedsettelse av satsen for arbeidsgiveravgift, endringer i skatteregelverket og statlige garantier, er blant tiltakene som nå er iverksatt.

Videre er bankenes kapitalkrav redusert, styringsrenten satt ned og det vil tilføres ekstra likviditet til bankene. De nye låne- og garantiordningene skal også bidra med likviditet gjennom nye banklån og avdragsfrihet til bedriftene.

Kontantstøtte til næringslivet

Fredag la regjeringen frem en ny krisepakke som ble vedtatt av Stortinget tirsdag. For å hjelpe de bedriftene som opplever betydelig inntektsfall og derfor trenger cash og ikke bare kreditt, innfører vi en egen kontanstøtte for næringslivet.

Den skal være med på å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned og innebærer at staten tar en del av kostnaden som virusutbruddet og smitteverntiltakene påfører norske bedrifter.

I den midlertidige ordningen kan bedrifter få en økonomisk kompensasjon i de månedene aktiviteten holdes nede. Målet med kompensasjonen er å hjelpe foretakene med deres faste, uunngåelige kostnader.

Tiltaket vil bidra til at næringslivet raskere kan gjenoppta aktiviteten når krisen er over, slik at sysselsettingen og verdiskapingen kan økes igjen.

Kompensasjonen retter seg inn mot foretak som har et vesentlig omsetningsfall, men som ellers er levedyktige.

Målet er å få raskt på plass en effektiv og enkel ordning som treffer mange og som i så stor grad som mulig vil være automatisert.

Vekstbedrifter og gründere

Og så har vi satt sammen en pakke på rundt 5 milliarder med ulike typer tiltak rettet spesifikt mot gründere og vekstbedrifter, som også stimulerer til vekst i tiden fremover.

Pakken for gründere og vekstbedrifter inneholder både rene tilskudd, ulike lån og styrking av næringsrettet forskning.

Den skal på denne måten treffe et bredt spekter av oppstartsbedrifter og gründermiljøer

Den norske modellen

Det er avgjørende at vi nå sammen bidrar til å holde hjulene i gang for norsk næringsliv så langt det lar seg gjøre innenfor et forsvarlig smittevern. Det er viktig for verdiskapningen og velferden og for at man skal ha en jobb å gå til når denne krisen er over.

Derfor jeg også er glad for det gode samarbeidet som vi nå ser mellom regjeringen, Stortinget, næringslivet og partene i arbeidslivet som står sammen under denne krisen. Den norske modellen viser seg fra sin beste side.

Jeg håper det gode samarbeidet fortsetter.

Det er helt nødvendig dersom skal komme oss igjennom denne krisen sammen.