Denne kommunale blokka i Oslo har stått tom i fem år: - Det er flaut

Beboerne ble kastet ut, og siden har lite skjedd med boligblokka.

Den kommunale boligblokka på Tøyen i Oslo, har nå stått tom i over fem år. Det etter at Høyre, Venstre, KrF og SV i Tøyen-avtalen ble enige om å redusere antall kommunale boliger, med mål om en mer variert befolkningsstruktur.

Politikerne ville heller ha studentboliger i blokka, og beboerne ble kastet ut. Men siden den gang har det vært mye snakk, og lite konkret har skjedd.

- Her har vel byrådet vært mer opptatt av retorikk enn realpolitikk. Klart dette har vært mulig å løse. Tiden tikker og det er tydeligvis noe de ikke har villet, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, til Nettavisen.

Nettavisen har skrevet en rekke artikler om den omstridte boligblokka i Hagegata 30. I fjor ble denne saken skrevet, uten at det var noen løsning på saken da heller.

KRITISK: Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øytein Sundelin, reagerer på at byrådet ikke har klart å finne en løsning for den tomme boligblokka på Tøyen. - Her har de tydeligvis ikke villet, mener han. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Har laget mye sirkus

Sundelin mener byrådet her vært mest opptatt av å profilere seg selv.

- Det har vært så mange pressekonferanser, med så mange byråder. De har i alle fall laget mye sirkus rundt dette, og har vært mer opptatt av dette profileringsmessig enn å løse opp i det, mener han.

Han er særlig skuffet over SV, med Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) i spissen, som var med blant annet Høyre på å skrive under på Tøyen-avtalen i 2013, som skulle løfte østkantbydelen når Munch-museet flyttes til Bjørvika.

- Jeg ser spesielt skuffet over SV som sammen med oss hadde store ambisjoner for Tøyen, i byråd ikke har bidratt til å komme lenger, sukker Sundelin.

Tidligere denne uka skrev også Dagsavisen om den omstridte boligblokka.

Da Oslos ordfører i fjor ble kritisert av Venstre for å ikke følge opp Tøyen-avtalen, slo hun imidlertid hardt tilbake. Se hennes svar her:

Nærmet seg løsning i fjor

Historien om Hagegata 30 er imidlertid lang. Først raknet planene om studentboliger i blokka, etter at Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) i 2015 trakk seg fra hele prosjektet, fordi det ble for kostbart å realisere boligene.

Da hadde forhandlingene om kjøp av den kommunale boligblokka pågått mellom studentsamskipnaden og Boligbygg i Oslo kommune i to år, men prosessen med seksjonering tok lang tid - og samtidig økte markedsverdien på eiendommen.

I 2017 vedtok bystyret at man skulle se på en alternativ bruk av blokka. Dermed måtte byrådet tenke nytt, og for tre år siden ble det opplyst at de ønsket å se på et prosjekt der de leier ut til folk som på sikt kan få kjøpe sin egen bolig.

Og for halvannet år siden, i februar i fjor, kunne daværende byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl (Ap), fortelle til Nettavisen at de var nær en løsning:

- Nå nærmer vi oss en løsning. En rekke juridiske avklaringer er endelig på plass, og nå gleder vi oss til å se at bygget tas i bruk igjen, sa Tellevik Dahl.

NÆRMET SEG: For halvannet år siden sa tidligere byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), at de nærmet seg en løsning for blokka på Tøyen. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

- Det er flaut

Senere samme år ble det presentert en plan med såkalte leie-til-eie-boliger, for å tilby billigere boliger i Oslo. Hagegata 30 skulle være en av fem pilotprosjekter.

Byrådet la også fram en ny politikk, der byrådet skulle eie 20 prosent av boligene

- Siden da vet vi ikke hva som har skjedd, og vi har ikke hørt noe, sier Sundelin.

- Hva tenker du bør skje nå?

- De må finne ut om de faktisk har tenkt å løse dette, og melde tilbake til bystyret hva de akter å gjøre med denne blokka. Det er ingen skam å snu og krype til korset om de ikke klarer å løse det, om det blir svaret, sier han, og understreker:

- Det er byrådets jobb å melde tilbake. Det er flaut om det er vi fra bystyret som må sitte og purre på slike ting som de har vært så offensive ut med.

TIDEN GÅR: Hagegata 30 ligger på Tøyen torg, og det har fått mange vintre siden politikerne bestemte seg for å kaste ut beboerne i den kommunale blokka, og i stedet få studenter i leilighetene. Foto: Paul Weaver

- Bør vurdere å selge

Sundelin er også bekymret for kostnadene den tomme blokka har påført kommunen.

- Det har en verdi. Så lenge man står med sånne ting tomt, er det penger som er plassert der som kunne fått bein å gå på andre steder, sier han, som mener byrådet nå bør vurdere å skrinlegge planene helt.

- Om det ikke er løsbart så kan man like godt legge en bedre plan, og det kan være studentboliger eller salg. Kommunen har nok av lån, så om vi selger for å betale lån går det an, sier Sundelin.

Da Tellevik Dahl kommenterte saken for i fjor, tok hun imidlertid ikke selvkritikk, men skyldte på det forrige borgerlige byrådet.

- Dette er nok en oppryddingssak etter Høyre-byrådet, som vi i det rødgrønne byrådet har brukt mye tid på, sa hun.

- Viktig med studentboliger

At det ikke ble studentboliger i blokka på Tøyen, var altså stikk i strid med Oslo-politikerne opprinnelige plan, som også ble påpekt av byrådet i 2016:

«Jeg er gjort kjent med at Plan- og bygningsetaten ikke har byggesaker eller reguleringsarbeid som innebærer nye studentboliger til behandling, på Tøyen eller i nærområdet på Tøyen. Det er derfor svært viktig å sikre at det blir studentboliger i Hagegata 30 og at de som bor der er reelle studenter», skrev tidligere byråd for næring og eierskap i Oslo, Geir Lippestad (Ap) i et svar til Venstre-politiker Guri Melby.

Nettavisen har bedt om en kommentar fra byrådet i Oslo, og deres pressekontakt opplyser at de på grunn av ferieavvikling ikke får kommentert saken denne uka. Det er byrådsavdeling for byutvikling, og fungerende byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), som nå er ansvarlig for saken sammen med Boligbygg.