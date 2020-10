Denne kvinnen dukket opp i baren - nå advarer Per Sandberg

Da kvinnen dukket opp i Per Sandbergs pub for andre gang, skjønte han hva som måtte til.

Tirsdag dukket nemlig den bedrageridømte kvinnen opp på Sandbergs egen pub, Grand Bar i Halden. Der uttrykte hun at hun var en meget stor fan av Per Sandberg og gjerne ville få snakke med ham.

En intetanende Sandberg tok dermed turen ned til baren for å prate med det som skulle vise seg å være en av Nordens største svindlere - Marie Madeleine Larsen (62).

- Jeg pleier å være høflig av meg og prøver å hilse på alle som vil. Da jeg kom ned og begynte å snakke med henne, var det ikke måte på hvilken stor fan hun var av meg. Hun skulle til og med sende blomster, forteller Sandberg til Nettavisen.

Saken skulle derimot ta en skikkelig vending da Larsen tirsdag dukket opp nok en gang.

«Tilbød millionarv»

- I dag fikk jeg en ny telefon om at hun hadde kommet med blomster og ville prate mer med meg. Da kom jeg ned til puben for andre gang, tok det helt av - det var ikke grenser. Hun hadde akkurat mottatt arv på 22 millioner kroner, og jeg skulle tydeligvis få noe av det. Advokaten hennes skulle skrive ut gavebrev, og jeg fikk til og med et advokatvisittkort fra et byrå i Halden, forteller Sandberg videre.

Da den tidligere politikeren kom hjem igjen, begynte han å tenke på hvem denne kvinnen kunne være. Han hadde fått en mailadresse som så helt merkelig ut, hvor det kun stod et fornavn; «Maria».

- Etter å ha googlet «Maria» litt, dukket det opp utallige saker om «Nordens største svindler». Da ringte jeg straks barkeeperen og ba ham holde henne igjen. Jeg kom tilbake og begynte å småprate, og da ville hun jeg skulle kjøre henne til Fredrikstad siden hun var dødssyk. Hun hadde knekt bekkenet også, så hun hadde to krykker og så meget redusert ut, forteller Sandberg.

Men like etter at Larsen, som har operert med utallige navn, spurte Sandberg om å fikse et hotellrom til henne, fikk pubeiren en idé.

- Jeg fikk barkeeperen til å ta et bilde av oss. Og så bare avslørte jeg henne. Jeg spurte om hun hadde noen mellomnavn og fikk bekreftelse på at det var «Madeleine». Da jeg så spurte hvilket etternavn hun brukte i dag, skjønte hun det. «Jeg må kanskje gå nå», sa hun og gikk rolig ut, humrer Sandberg.

Til advarsel

Selv er han ikke sikker på hva seriebedrageren prøvede å svindle fra ham, foruten kanskje et hotellopphold.

- Jeg kan ikke tro at det var noe annet enn å få skyss eller et hotellopphold, men vi fikk i hvert fall en stor blomsterbukett med kort av henne, sier Sandberg.

Han forteller at han vurderte å ringe til politiet, da Larsens status omtales som «prøveløslatt» på Wikipedia.

- Men det har jeg ikke noe grunnlag til å påstå eller vite noen ting om. Nå har jeg i hvert fall advart folk i Halden om henne, og jeg har fått høre fra flere som har sett ho i byen, sier Sandberg.

Selv mener pubdrifteren at Larsens forsøk på lure akkurat ham er «skivebom».

- Jeg har blitt lurt såpass mange ganger at jeg kan ikke bli lurt lenger, spøker han.

SERVERER: Per Sandberg åpnet i mai Grand Bar i Halden sammen med kjæresten Bahareh Letnes. Foto: Heiko Junge (NTB)

- 112 straffbare forhold

Larsen har de siste ukene også blitt observert i Vestfold og Telemark. Da 62-åringen for en måned siden spaserte inn på Brotorvet på Stathelle, ble hun umiddelbart stanset av butikkbetjeningen, skriver Telemarksavisa.

Da hadde hun allerede gjort seg bemerket i Sandefjord, da hun prøvde å ta seg inn på Sandefjord Medisinske Senter (SMS).

Senest forrige helg var svindleren på ferde i Sarpsborg. Her klarte hun å lure en lokal innbygger til å legge ut for et hotellrom. Det ble derimot ikke iverksatt noen tiltak fra politiets side, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Larsen har endret navn flere ganger, men det siste navnet som står oppført i folkeregisteret er Marie Madeleine Steen.

Hun har drevet med ulike former for svindel i hele Skandinavia helt siden tidlig 1990-tallet, samt blitt domfelt opptil flere ganger.

I 2018 publiserte VG en artikkelserie om «kvinnen med kofferten», hvor Larsen/Steen oppgis å være dømt for 112 straffbare forhold.

