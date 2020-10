Denne legen gir de velstående i New York svaret de vil ha på bare 15 minutter

Folk som har kastet seg på den nye legetrenden betaler nærmere 400.000 kroner i årlig medlemskap, og rundt 10.000 kroner for en personlig legetime.

NEW YORK: Denne legen, Fidel Garcia, grunnleggeren av firmaet Kindfusion Wellness i New York, er en del av en økende trend i New York og USA: leger som tilbyr hjemmebesøk. De fleste kundene i dette markedet er velstående, og Fidel Garcia jobber utelukkende med barn og ungdom.

- Flertallet av barn og ungdommer som vi tester for COVID, blir enten testet for få sjelefred eller for å få medisinsk godkjenning for at de skal kunne gå tilbake til skole eller idrett, sier legen Fidel Garcia.

Hadde flere symptomer

Jeg treffer legen Fidel Garcia hjemme i vår egen leilighet i Long Island City.

Vår eldste sønn på 15 år har flere symptomer på koronaviruset og vi ønsker en rask avklaring på om han er smittet eller ikke. Hver morgen får vi tilsendt en mail fra skolen der vi må huke av for om våre to gutter har symptomer eller ikke, og om de er feberfrie.

Hver dag gutta skal på skolen må jeg svare elektronisk på om gutta være har noen av disse symptomene. Temperaturen tar vi også hver dag før de skal på skolen. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Derfor tar vi temperaturen hver morgen og fyller ut skjemaet elektronisk. Så får vi en QR-kode som skolen scanner når de kommer til skolen, i tillegg til at de på nytt blir scannet for feber.

Etter at vi huket av for at sønnen vår hadde både sår hals og hoste og holdt ham hjemme fra skolen, fikk vi beskjed om at vi burde ta en covid-test - og vi måtte i tillegg ha legeerklæring på at han var frisk.

Vi ønsket også å ta denne hurtigtesten slik at ikke hele familien ble nødt til å sitte i karantene i flere dager i påvente av et resultat.

Ti prosent av nye smittede er barn

Barn og ungdom utgjør nå ti prosent av alle nye smittede i USA, opp fra bare to prosent i april. En rapport fra US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) viser at mer enn 277.000 barn mellom fem og 17 år fikk påvist koronasmitte i perioden mars til 19. september i år. Tallene viser også at smitteandelen blant barn og unge i alderen tolv til 17 år vært omtrent dobbelt så høy som i aldersgruppen fem til elleve år.

- Flertallet av barn og ungdommer som vi tester for COVID, blir enten testet for få sjelefred eller for å få medisinsk godkjenning for at de skal kunne gå tilbake til skole eller idrett, sier legen Fidel Garcia som tilbyr koronatest på hjemmebesøk i New York City. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Nylig måtte også 100 offentlige skoler i New York stenges ned igjen, på grunn av store smitteutbrudd i de aktuelle bydelene.

Flere steder i New York tilbyr nå hurtigtester for å få en rask avklaring.

Ventetid på test: Tre til fem dager

På vårt nærmeste legekontor må man derimot vente tre til fem virkedager før man får resultatet. Så for å få 15-åringen vår raskest mulig tilbake på skole og trening, valgte vi å teste concierge-tjenesten til Fidel Garcia, en lege som opprinnelig kommer fra Guatamala, og som har bodd 16 år i New York. I sommer grunnla han Kindfusion Wellness.

Dette er utstyret legen Fidel Garcia benytter seg av. Han bruker en prøvepinne som stikkes opp i nesa, og som så analyseres. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Fidel Garcia driver hovedsaklig med legehjelp overfor barn og ungdom, og ti-15 ganger i uken tar han korona-tester hjemme hos New Yorkere som har ringt og vil ha svar på få minutter om de er smittet av det dødelige viruset eller ikke. Det vil si, han er ikke helt enig i at det utelukkende er de rike og velstående som ønsker raske svar.

- Vanskelig å navigere

- Flertallet av pasientene vi besøker er ganske enkelt pasienter som finner det vanskelig å navigere i helsevesenets økosystem, som har forandret seg på grunn av pandemien og nedstengningen i byen. Ettersom byen nå har åpnet seg opp igjen er det fortsatt mange foreldre som er redde for å gå tilbake til legevakten for medisinsk rådgivning, så de bestemmer seg for å bruke concierge-tjenester i stedet, sier Fidel Garcia.

Her kan legen Fidel Garcia vise frem at koronatesten av vår eldste sønn var negativ. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Det legen Fidel Garcia hovedsakelig behandler, er barn som sliter med mindre alvorlige problemer som dehydrering,oppkast, hodepine, matforgiftning, diaré og lignende. Han tilby også å gi barna såkalte vitamin-boost.

Mens det for de voksne finnes et stort utvalg av concierge-leger i New York, har ikke barn og ungdom det samme tilbudet. Siden han startet selskapet sitt i mai, har mer og mer dreid seg om koronaviruset i det siste, og derfor tilbyr han nå også hjemmebesøk der han tester barn og ungdom for viruset - og gir deg resultatet i løpet av 15 minutter.

Concierge-tjenesten til legen Fidel Garcia tilbyr alt fra korona-tester til behandling for hodepine, magesmerter, influensa og dehynrering, for å nevne noe. De tilbyr også såkalte vitamin-boost til barn i New York. Foto: fidelgarciamd.com

Koronapandemien i USA har satt fart på private legetjenester som tilbyr hjemmebesøk til de rike og bemidlede.

Mens det på det verste tok rundt to uker å få et svar på en koronatest i New York, kan leger som Fidel Garcia nå tilby folk et svar på bare 15 minutter. Flere selskap og leger i byen tilbyr hjemmebesøk, der de har med seg alt utstyret de trenger for å både foreta test og gi deg resultatet på mellom 15 til 30 minutter. Men det koster.

Fidel Garcia tar mellom 150 og 200 dollar for et slikt hjemmebesøk, alt inkludert.

- Er testen pålitelig?

- Vi tilbyr både raske antigen- og raske PCR-tester. De tilbyr begge sanntids resultater på rundt 15 minutter. Begge testene gir medisinske indikasjoner, og har sin nytte og sine begrensninger, sier legen.

Mens Fidel Garcia jobber i det små, finnes det større selskaper i New York som tilbyr mer omfattende tjenester. Selskapet Sollis i NYC tilbyr medlemmer egne akuttmottak, og covidtester og røntgen hjemme i egen bolig. Prisen for å bli medlem er 5000 dollar i året. I tillegg kommer utgiftene til selve hjemmebesøket og testene. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Et negativt svar fra testen til Fidel Garcia ble godkjent av skolen, slik at vår 15-åring kunne returnere til sin undervisning.

- Vi tar vanligvis avgjørelsen om hvilken test som er best etter å ha hatt en telefonsamtale med foreldrene eller pasienten først, for å forstå hvilke symptomer de har og hvilke spesifikke bekymringer de har, som grunnlag for å ta testen, sier legen.

Tar 5000 dollar for medlemskap

Mens Fidel Garcia jobber i det små, finnes det større selskaper som tilbyr mer omfattende tjenester.

Selskapet Sollis, et legeselskap hvor et medlemskap kan koste opp mot 50.000 kroner, tilbyr nå koronatester i New York hvor du får svaret i løpet av 24 til 48 timer. Og flere riker personer i New York benytter seg av tilbudet.

De som betaler 5000 dollar til selskapet Sollis får tilgang til private legekontorer her på Manhattan, som har sitt eget private akuttmottak. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Men de er på langt nær alene.

- Så langt har vi testet 12 milliardærer, sier legen Andrew Brooks, administrerende direktør i selskapet Unfinity BiologiX. De holder til i New Jersey og har utviklet en spytt-test som blir benyttet av profesjonelle idrettsutøvere, universiteter og finansielle institusjoner, skriver New York Times.

Flere skoler benytter seg av spytt-tester av eleven både før skolestart og ikke minst utover høsten. Det var også tilfellet på skolen hvor våre barn går.

Der ble samtlige elever sjekket for korona før skolen startet - alle måtte gjennom en spytt-test dager før skolen åpnet.

Og er man syk og blir hjemme en dag med symptomer, blir man bedt om å ta en covid-test og bli hjemme til man har vært symptomfri i tre dager, eller få med en legeerklæring på at man er frisk.

De som betaler 5000 dollar til selskapet Sollis får tilgang til legekontorer på Manhattan med sitt eget private akuttmottak, men de kan også få hjemmebesøk der de blant annet kan få tatt røntgen av brystet.

Lege og covid-tester er blitt en fasilitet

I et leilighetskomplekset Madison House på Manhattan, på 15 East 30th Street, hvor leilighetene starter på rundt 13,5 millioner norske kroner, tilbyr man nå on-demand-leger til samtlige beboere, og selvsagt covid-tester som blir utført inne i egen leilighet, om ønskelig. Enkel tilgang til leger og tester er rett og slett blitt en del av byggets fasiliteter.

Leilighetskomplekset Madison House på Manhattan, på 15 East 30th Street. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Selskapet Sollis, som krever rundt 50.000 norske kroner i årlig avgift, opplyser på sin side til New York Times at de har rundt 4000 medlemmer i New York-området og at etterspørselen etter deres tjenester for det meste drives av folk som kommer tilbake fra risikosoner eller fra områder hvor det kreves tester ved hjemkomst, spesielt Karibia.

- Jeg betaler for øyeblikkelig hjelp

En av dem som benytter seg av tilbudet til Sollis, er Samira Shamoon.

Hun betaler 12.000 dollar, i underkant av 115.000 kroner, for et årlig medlemskap for seg selv, ektemannen og sine to foreldre.

- Den avgiften er for at vi skal få øyeblikkelig hjelp, sier hun til New York Times.

For hvert hjemmebesøk må de i tillegg ut med 1000 dollar, eller rundt 9500 kroner.

Hun betalte gledelig det beløpet i mars i år, da pandemien traff New York med full kraft. Hun trengte en hurtigtest da hun skulle flytte fra Upper West på Manhattan og ut til The Hamptons.

- Det var på grunn av jobben. Jeg trengte et resultat innen klokken to neste dag, sier hun til avisen, etter at hun en dag fikk feber og måtte vite at hun var frisk til en klient-middag dagen etter.

Det negative korona svaret fikk hun klokken 11.55 - og hun fikk utgiftene for selve testen dekket av forsikringen.

- Vi er heldige - når alt kommer til alt, så må jeg huske det, sier hun til avisen.

Var 13 dagers ventetid på svar

Men mange i New York har på langt nær vært så heldige. I løpet av en uke tidlig i august i år var det hele 13 dagers ventetid i New York om man skulle ta en koronatest. Nå er gjennomsnittlig ventetiden nede i rundt tre døgn. På legetjenester som City MD, som er drop-inn legemottak som ligger spredt utover hele New York City, må man nå vente opptil fem døgn før man får vite om man er smittet eller ikke. I tillegg finnes det såkalte hurtigtest-stasjoner rundt om i New York der man kan få svar på prøvene i løpet av 2-3 timer, om man får booket inn en time på forhånd.

Tall fra Economic Policy Institute viser at nesten 30 millioner amerikanere ikke hadde helseforsikring i fjor, og at rundt 12 millioner mennesker har mistet helseforsikringen de hadde gjennom sin arbeidsgiver på grunn av årets koronapandemi. På bildet kan du se en uteligger på gata i Soho på Manhattan. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- Fordelen for mindre selskaper er at de kan ta med seg fullstendige test-kit og både ta prøver og gi kundene resultatet på stedet. Større legekontor og selskaper, må sende inn prøvene - og det er da timene går, forklarer Fidel Garcia.

370.000 kroner i årlig medlemsavgift

Et av selskapene som har en lab for testresultater er Quest. De kan teste rundt 150.000 prøver i døgnet. Men på et tidspunkt tok det svært lang tid for kunden å få tilbake resultatet.

- Da vi startet opp brukte vi en vanlig lab, Quest, og vi fikk resultatene tilbake i løpet av syv dager, noe som var verdiløst, sier legen Matthew Priddy til New York Times.

Selskapet og laben til Quest kan teste rundt 150.000 covid-19-prøver i døgnet. Foto: Quest Diagnostics/YouTube

Matthew Priddy driver et eget legekontor i Indianapolis, og tar nå mellom 150 og 600 dollar i måneden i medlemsavgift, og tilbyr kundene svar på prøven i løpet av ett døgn.

Scott Pope driver på sin side selskapet Roamd, som et et selskap som jobber med concierge-leger over hele USA.

De tar så mye som 40.000 dollar, eller rundt 370.000 kroner, i årlig medlemskap for at legene deres skal komme på hjemmebesøk.

Møter veggen på akuttmottaket

I USA er det selvsagt også forskjell på folk. Nyhetsmagasinet Time gjør et poeng av at mens både Trump og noen av hans fremste medarbeidere, som New Jersey-guvernør Chris Christie, kan legge seg selv frivillig inn på sykehus, så er det titusenvis av amerikanere som møter veggen når de kommer til akuttmottakene rundt om i landet.

RASTE: Jason Hargrove ble kjent over hele verden da han i en video klaget over at folk, og spesielt en kvinnelig passasjer, ikke respekterte forholdsregler. Kona fraktet ham til sykehuset i Detroit to ganger i mars før symptomene hans ble ansett som alvorlige nok til at han ble innlagt. Han døde kort tid senere av koronaviruset. Foto: Jason Hargrove / Facebook

Time drar blant annet frem eksempelet med den 50 år gamle bussjåføren Jason Hargroves kone, Desha Johnson-Hargrove, som brakte ektemannen til sykehuset i Detroit to ganger i mars før symptomene hans ble ansett som alvorlige nok til at han ble innlagt. Ektemannen døde bare noen dager senere, før hun fikk sjansen til å si farvel.

- Millioner av amerikanere har lidd hjemme uten noen form for behandling i det hele tatt, har unngått behandling av frykt for skyhøye medisinske regninger, eller blitt tvunget til å spille et byråkratisk katt-og-mus-spill med forsikringsselskapene for å skaffe seg dekning før de søker medisinsk hjelp, skriver nyhetsmagasinet Time.

30 millioner har ikke helseforsikring

Tall fra Economic Policy Institute viser at nesten 30 millioner amerikanere ikke hadde helseforsikring i fjor, og at rundt 12 millioner mennesker har mistet helseforsikringen de hadde gjennom sin arbeidsgiver på grunn av årets koronapandemi.

Gjennomsnittsprisen for en sykehusinnleggelse for personer som ikke har helseforsikring i USA, er nå på 317.000 kroner for de i alderen 23 til 30, mens det er 418.000 for de i aldersgruppen 51 til 60, viser tall fra FAIR Health.

Nesten 30 millioner amerikanere hadde ikke helseforsikring i 2019. På grunn av pandemien har enda flere mistet forsikringen. Her får en 92 år gammel mann i Yonkers New York hjelp med på puste, før han blir fraktet til St. John's Riverside Hospital i april i år. Foto: John Moore/Getty Images/AFP

De som har helseforsikring, får sannsynligvis dekket sine utgifter, men først etter at de har betalt sin årlige egenandel på rundt 1000 dollar, eller 9100 kroner. Det høres kanskje ikke så mye ut, men en undersøkelse publisert i mai 2019 viste at nesten 40 prosent av alle amerikanere ikke var i stand til å dekke en uforutsett og akutt regning på 400 dollar om de fikk en.

Legemangel og død på landsbygda

En ny nasjonal undersøkelse viser også at hver fjerde innbygger på landsbygda i USA ikke får tak i medisinsk hjelp når de har alvorlige helseproblemer. Blant disse var det rundt halvparten som opplyste at de har opplevd negative helsekonsekvenser som en følge av dette, skriver NPR.

24 prosent av de spurte på landsbygda i USA sier at de ikke får tak i medisinsk hjelp når det har alvorlige helseproblemer. For hele USA ligger gjennomsnittet på 20 prosent. Foto: THE IMPACT OF CORONAVIRUS ON HOUSEHOLDS IN RURAL AMERICA/NPR, the Harvard T.H. Chan School of Public School

De ferskeste koronatallene viser også at koronaviruset er på et rekordhøyt nivå på landsbygda i USA. Nå er over 54 prosent av distriktene som man regner som landsbygda i USA såkalte røde soner - med mer enn 100 smittede per 100.000 innbygger. Selv om bare 14 prosent av amerikanerne bor på landsbygda, utgjorde de 20 prosent av de nye smittede i forrige uke, og utgjorde 23 prosent av antall døde, skriver The Daily Yonder.

- Bare betal dem nok penger

Men i New York er det både nok av leger - og kunder, skal vi tro New York Times.

En av milliardærene i New York som bruker concierge-leger hyppig i New York City, er John Catsimatidis.

- Det ligger en forutsetning i bunn, vi gir dem business hvis de får det gjort. Jeg tror mange selskaper gjør noe lignende, sier milliardæren John Catsimatidis. Hans selskap benytter seg av leger som kommer på hjemmebesøk, eller på besøk til bedriften, for å ta covid-tester. Her er han sammen med datteren Andrea Catsimatidis. Foto: Instagram: @ajcats

Han har leid inn concierge tjenesten Studio Med til å teste seg selv og rundt 100 ansatte på kontoret. Her får de svar på prøven i løpet av 24 timer.

- Bare betal dem nok penger, sier John Catsimatidis, som svar på hvorfor de får så raskt svar på prøvene.

- Det ligger en forutsetning i bunn, vi gir dem business hvis de får det gjort. Jeg tror mange selskaper gjør noe lignende, sier han til avisen.

- Medisin i USA er et veloljet maskineri

For Fidel Garcias del er penger på ingen måte målet med det han driver, forteller han.

- Jeg har alltid hatt en visjon om å lansere mitt eget selskap og min egen modell. Jeg har alltid hatt ideen om å bringe tilbake modellen med hjemmebesøk til medisinen. Min far var barnelege og jeg husker tilbake til min egen barndom da han vaksinerte oss hjemme og var vår huslege da vi bodde i Belgia og Haiti, sier Fidel, som er sønn av en lege som reiste verden rundt i form av være ansatt i Verdens helseorganisasjon.

- Jeg har behandlet flere mindreårige tenåringer for bakrus eller til og med for å ha vært akutt beruset. Men heldigvis har dette vært på legevakten og ikke - enn så lenge- i deres egne hjem. Men jeg mistenker at det bare er et spørsmål om tid, sier Fidel Garcia. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

- I tillegg husker jeg tydelig mine egne erfaringer rundt hjemmebesøk da jeg jobbet som turnuslege i Guatemala, og hvor takknemlige folk var da vi kom hjem til dem personlig og tok vare på de nærmeste. Det etterlot et varig inntrykk. I disse dager har medisin i USA, og spesielt i New York, blitt mer et veloljet maskineri, og vi har mistet den høflige kunsten og det nære tette forholdet mellom pasient og lege, sier Fidel.

Fidel forteller meg at han nylig gjennomførte flere koronatester for et reklameselskap som drev med innspilling.

- Dette er en ny mulighet jeg har fått siden jeg har fått tilgang til covid-tester som kan gi resultater raskt. Prøver som dette er blitt kritiske for en sikker og ansvarlig måte å gjenåpne noen sektorer av økonomien på, spesielt produksjonsindustrien, der man samler mange mennesker på et og samme sted, sier Fidel.

Startet med fyllesjuke folk

Hjemmebesøk for leger i New York er på langt nær nytt.

Fidel forteller at hjemmetjenesten for leger i New York slo seg kraftig opp med at fyllesyke New Yorkere trengte drypp og smertestillende for komme seg over den harde festingen fra dagen før.

Her får Madonna intravenøs behandling. Foto: Instagram: @madonna

- Det er slik den originale hjemme-IV-dryppen startet i NYC. Det startet fordi folk måtte være funksjonelle dagen etter overdreven drikking kvelden før, og dette var den raskeste måten å redusere mange av symptomene på bakrus på, sier Fidel.

Han forteller at legene setter drypp på pasientene for å behandle dem for dehydrering, samt at de får smertestillende.

- Noen mennesker vil gå et skritt videre og kalle dette den hellige gralen for bakrus- kurer. Det har blitt så populært at byer som Las Vegas og Miami til og med tilbyr dette for utdrikningslag og for bryllup og fester, sier legen.

Flere kjendiser har også kastet seg over trenden. I en svært spesiell video i fjor, demonstrerte Madonna hvordan det hele fungerte i en oppsiktsvekkende video på Instagram.

- Hva med ungdommen i New York, har du noen gang behandlet dem for for hangover?

- Jeg har behandlet flere mindreårige tenåringer for bakrus eller til og med for å ha vært akutt beruset. Men heldigvis har dette vært på legevakten og ikke - enn så lenge- i deres egne hjem. Men jeg mistenker at det bare er et spørsmål om tid, sier Fidel.

- Folk var livredde

- På hvilken måte har koronapandemien endret concierge-modellen i New York?

- Concierge-modellen har helt klart måttet tilpasse seg dagens tider. På høyden av pandemien var folk livredde for å få medisinsk personell, som ble ansett som høyrisiko-bærere av koronaviruset, til å komme hjem til seg. På grunn av dette ble mange av tjenestene levert via telemedisin, og dette er sannsynligvis den største endringen og justeringen av denne Concierge-modellen vi har sett som en følge av pandemien, sier Fidel.