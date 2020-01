Denne manøveren fra Abid Raja skaper reaksjoner på Twitter

Den nye kulturministeren posisjonerer seg.

Det var en beveget Abid Raja som i dag tok imot nøklene til kulturdepartementet fra sin egen partileder, men et frekt øyeblikk på Slottplassen avslørte at det kanskje ikke er den eneste posisjonen han går for.

For idet de kom ut fra møte med kongen i statsråd presset Raja seg forbi partikollega og konkurrent til ledervervet i Venstre, Sveinung Rotevatn, før han skjøv Høyres Henrik Asheim til side og sikret seg en plass i fremste rekke på Slottplassen.

Det skaper latter og reaksjoner på Twitter.

Se videoen av den «frekke» manøveren øverst i saken.

Abid Raja presser seg fram i køen på Slottsplassen. Foto: (NTB)

Drar paralleller til Trump

Stortingsrepresentant for Fremskrittpartiet Roy Steffensen er blant dem som kommenterer opptredenen.

– Kulturministeren mangler litt køkultur, vitser Steffensen på Twitter.

Andre sammenligner manøveren med Donald Trumps oppførsel under NATO-toppmøtene, hvor han blant annet har brøytet seg forbi statsministeren i Montenegro for å få en plass sammen med topplederne.

Rådgiver i Civita og vararepresentant til Stortinget for Høyre, Mats Kirkebirkeland, er blant dem som ser likhetene.

– Hahaha! Abid Raja tar en «Trump» mot Henrik Asheim på Slottsplassen. Denne regjeringen blir ikke «grå og kjedelig», skriver han på Twitter.

BRØYTER SEG FRAM: Donald Trump skyver Montenegros president til siden. Foto: AP Photo/NTB scanpix

Lederkamp i Venstre

Etter det dårlige resultatet i fjorårets fylkes- og kommunevalg er det varslet kamp om ledervervet i Venstre. Abid Raja har seilet opp som en av de heteste kandidatene, men selv hevder han at han støtter partileder Trine Skei Grandes ønske om å fortsette.

- Valgkomiteens leder har sagt at de skal gjøre et grundig arbeid og at vi kan spille inn gode navn. Jeg har sagt til Trine at hvis hun vil fortsette, støtter jeg 100 prosent bak henne, svarte Abid på spørsmål om egne lederamibsjoner.

- Jeg tror vi sammen kan gjenreise partiet.

Les også: Abid Raja: - Jeg er et av Trines sterkeste kort

Samtidig har han ikke lagt skjul på at han har ambisjoner om å få plass i Venstre-ledelsen.

– Jeg vet at Trine ser på meg som et av hennes sterkeste kort, og det er klart at jeg har store politiske ambisjoner, fordi jeg vil få gjennomslag for de sakene jeg brenner for.

En annen het kandidat til partiledelsen er Sveinung Rotevatn, mannen Raja hoppet forbi på vei ut til Slottplassen.