Denne Obama-videoen er ikke til å tro

Videoen over er laget av Buzzfeed i samarbeid med Hollywood-toppen Jordan Peele, som et skrekkeksempel av hvor langt teknologien har kommet, og som gjør det mulig å forfalske virkeligheten på en helt annen måte enn tidligere.

- Vi trenger en høylytt og offentlig debatt om fenomenet. Alle må få vite om hvor enkelt det er å lage falske bilder og videoer, og vi er måneder unna det punktet hvor det ikke er mulig å skille en ekte video fra en falsk utgave. Dette har selvsagt vært mulig også tidligere, men det krevde svært mye ressurser og profesjonelle for å komme unna med det. Nå kan det bli gjort med en enkelt person med en moderne PC, fortalte AI-forsker Alex Chamandard nylig til Vice Motherboard.

Vi har blitt godt vant med at bilder kan forfalskes og «photoshoppes», men videoer har i langt mindre grad blitt forfalsket på samme måte.

Årsaken er at det har vært mye vanskeligere å gjøre forfalskninger på en troverdig måte. Selv forholdsvis påkostede Hollywood-filmer sliter med dårlige spesialeffekter.

Men nå er det mye som tyder på at vi er på vei inn i en fremtid der også videoer må behandles med samme varsomhet som bilder.

Vi har tidligere skrevet om hvordan Adobe har laget programvare som gjør det mulig å redigere hva som blir sagt i en video.

Og nå kombineres denne typen teknologi med videoredigering basert på kunstig intelligens som begynner å bli skremmende bra.

For en stund tilbake dukket det opp et prosjekt som kalles FakeApp som forsøker å gjøre det enkelt å bytte ansikter på personer i videoer ved hjelp av teknologi som i utgangspunktet er en form for kunstig intelligens.

Programvaren er gratis tilgjengelig, og har i stor grad blitt benyttet til å lage falske pornovideoer - noe som til dels har skapt stort oppstyr for dem som ufrivillig har blitt stjerner i pornobransjen.

Men kombiner denne typen teknologi med ansiktsgjenkjenning, og du sitter plutselig med muligheten til å lage videoer der du kan få kjente personer til å si nøyaktig hva du ønsker.

