Denne ølflasken er helt unik og løser et megaproblem

En helt ny type flaske dekomponeres fullstendig i løpet av ett år.

Drikkegigantene Coca-Cola og Carlsberg har gitt sin støtte til en oppsiktsvekkende ny plantebasert plast som utvikles av det nederlandske biokjemiske selskapet Avantium.

Ifølge Unilad er det håp om at flasker basert på det nye materialet kan være i butikkhyllene innen 2023.

Det miljøvennlige materialet har den unike egenskapen at det dekomponeres fullt og helt i løpet av ett år.

Plasten er laget av plantesukker, noe som gir en rekke miljømessige fordeler i forhold til tradisjonell plast laget av fossilt brensel eller oljeprodukter. Mindre plastforurensning og mindre forbruk av fossilt drivstoff er de to viktigste fordelene. Og drikkevareprodusenter som de to nevnte vil nyte godt av et kraftig redusert karbonfotavtrykk.

Materialet brukes som et beskyttende og væskeholdig lag i pappflasker. Ifølge The Guardian skal materialet være såpass tett og sikkert at det holder på kullsyreholdige drikker.

Vil finne plantesukker fra bærekraftige kilder

Opprinnelig vil prosjektet produsere relativt lave 5000 tonn planteplast årlig ved å bruke sukker fra mais, hvete og rødbeter. Imidlertid forventes produksjonen å vokse i takt med økt etterspørsel etter den nye fornybare plasten.

Etter hvert som prosjektet skrider frem har Avantium tenkt å bruke plantesukker fra bioavfall av bærekraftige kilder, slik at den globale matforsyningskjeden ikke blir påvirket av økningen av plantebasert plast.

Fortsatt gjenstår mye



Så langt i stoffets utvikling har forsøk vist at materialet kan dekomponere i løpet av året ved hjelp av en kompost-tilsetning, eller i løpet av få år hvis produktet blir liggende ute i naturen under normale forhold. Plasten kan også resirkuleres etter vanlig bruk, og dette er trolig metoden som kommer til å bli benyttet mest.

Materialet lages ved nedbrytning av ulike plantebaserte sukkermolekyler til enkle strukturer som så kan formes til det nye materialet.

Administrerende direktør i Avantium Tom van Aken forteller at utviklingsaktivitetene har fortsatt til tross for koronakrisen og at han håper å offentliggjøre en større investering og partnerskap med mat- og drikkevarevirksomheter innen utgangen sommeren eller 2020.

Bidrar til å løse enormt problem



Dersom selskapet lykkes i å bidra til nye nedbrytbare flasker og beholdere uten tradisjonell plast er det svært gode nyheter for klodens miljø.

Ved fabrikken i Delfzijl i Nederland tester selskapet ut biomasse som råstsoff for det nye materialet. Foto: (Avantium)

Plastforurensning er et enormt problem både i havene, elvene og strendene. Forskere har til og med funnet mikroplast dypt innbakt i isen i Arktis.



I 1950 produserte klodens befolkning på 2,5 milliarder mennesker cirka 1,5 millioner tonn plast. I 2016 produserte en befolkning på mer enn syv milliarder mer enn 320 millioner tonn plast og tallet forventes å doble seg innen 2034.