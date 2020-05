Denne parken er en supersuksess

Dette er den heteste parkoppfinnelsen i byen akkurat nå, «menneskelige parkeringsplasser».

NEW YORK (Nettavisen): Denne parken, Domino Park, i Williamsburg i Brooklyn i New York har blitt en kjempesuksess.

Byen New York er svært hardt rammet av koronaviruset, med over 20.000 døde og over 200.000 smittede. Selv om de fleste statene i USA når gjenåpner delvis, er New York City fortsatt under lockdown. Men det betyr ikke at folk ikke beveger seg ut.

Den siste tiden har det vært flere dager med over 20 varmegrader i New York, og nå trekker flere og flere mennesker til mange av de forskjellige parkene rundt om i byen.

Været i Norge: Meteorologen: Finn fram paraplyen, Sør-Norge!

Men politiet er over alt for å sørge for at folk holder sosial distanse. Men Nettavisen har også vært vitne til at politiet deler ut ansiktsmasker til solhungrige New Yorkere.

«Menneskelige parkeringsplasser»

Den siste tiden har Domino Park i Brooklyn blitt en suksess og snakkis, og fått mye nasjonal oppmerksomhet.

Denne parken, Domino Park, i Williamsburg i Brooklyn i New York har blitt en kjempesuksess. Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Det er fordi de har delt inn deler av parken i sirkler, slik at det skal være en enkelt for de som kommer å holde sosial distanse til hverandre.

Da Nettavisen besøkte parken denne uken, var alle ringene opptatt, og det satt flere mennesker rundt om i parken og ventet på en plass. Politiet var heller ikke langt unna for å sjekke at folk holdt den nødvendige distansen til hverandre.

- Fra et fremtidig Hollywood-dystopisk TV-show

Den populære parken har også blitt en populær snakkis på sosiale medier.

En av dem som kommenterer parken og sirklene er Jennifer Lee.

- Å se på de sirkulære menneskelige parkeringsplassene i Domino Park fikk meg til å tenke, hvis du skulle ta et videoopptak fra verden i dag og vist det til noen fra 2019, ville de tro at det var fra et nærmest fremtidig Hollywood-dystopisk TV-show i stedet for det virkelige liv.

Hun har gitt sirklene navnet, «menneskelige parkeringsplasser», melder New York Post.

Sirklene i Domino Park, i Williamsburg i Brooklyn har fått navnet, «menneskelige parkeringsplasser». Foto: Morten Ø. Karlsen, Nettavisen

Parken ligger der sukkerfabrikken Domino Sugar Refinery, som kan dateres tilbake til 1856, tidligere lå.

Strenge regler om distansering og maskebruk

I New York, i motsetning til i Norge, er det strenge regler om bruk av maske og sosial distansering. Her er alle påkrevd å gå med maske om de kommer i nærheten av andre mennesker, et påbud som ble innført 17. april i år.

Regelen er at om man ikke kan holde av avstand på 1,8 meter (seks fot) til andre mennesker, så skal man gå med maske.

Les også I New York er ansiktsmasker den nye normalen - nå advarer smittevernekspert også mot å håndhilse

Byen har også regler om begrensninger av antall mennesker og sosial distansering i parker rundt om i byen. Ordfører Bill De Blasio har blant annet ansatt 2200 «sosial distanserings ambassadører» og veiledere som skal håndheve reglene, slik at folk holder avstand til hverandre, noe som også var tilfelle i Domino Park der flere politifolk var på plass.

Blasio har også bestemt at man skal stenge ned flere gater på Manhattan for biltrafikk, slik at folk kan bevege seg friere og lettere holde sosial distanse til hverandre.

Ordføreren opplyste på fredag at ytterligere 20 kilometer med gater vil bli stengt av i byen for å gi folk plass, og dermed er over 72 kilometer med gater stengt av i byen for å gi mennesker muligheten til spasere fritt rundt i gatene.

Ifølge CNN er parken privateid, og det er også årsaken til at de karakteristiske sirklene ikke har dukket opp i flere parker rundt om i New York.

Spørsmålet er nå om flere andre parker i New York, kanskje også i Norge, vil følge etter?