Den pågående trygdesaken er svært alvorlig.

Av riksrevisor Per-Kristian Foss

I en kommentar i Nettavisen 30. oktober spør Kjell-Magne Rystad hvorfor ikke Riksrevisjonen har oppdaget dette tidligere. Spørsmålet er berettiget, og gjør det nødvendig for oss å forklare vårt mandat og hvordan vi jobber.

Riksrevisjonen skal kontrollere at forvaltningen gjennomfører sine oppgaver slik Stortinget har bestemt. Vi kontrollerer regnskapene og at forvaltningen bruker ressursene effektivt. Vi kontrollerer også at de etterlever lover og regler.

Trygdesaken handler om at NAV har forstått og praktisert EU/EØS-regelverket feil. Lovanvendelse og juridisk skjønn i domstolene er utenfor vårt mandat.

Vi vurderer fortløpende hvor det er risiko for at forvaltningen ikke gjør det Stortinget har bestemt eller bryter regelverk. Riksrevisjonen har derfor gjennomført flere undersøkelser av NAV, blant annet om eksport av trygdeytelser.

For tiden har vi to pågående undersøkelser om trygdesvindel og klagesaksbehandling.

Temaene vi ser på er i nær tilknytning til trygdesaken, men vi har ikke fått informasjon om at Trygderetten har vært uenig i NAVs regelverksfortolkning. Tett dialog med virksomhetene vi undersøker er avgjørende for vårt arbeid. De plikter å gi oss relevant informasjon - og dialogen er tillitsbasert.

Denne saken er svært alvorlig fordi den rammer enkeltmennesker som ofte er i sårbare livssituasjoner. Vi følger saken tett og vurderer fortløpende om informasjon som kommer frem har betydning for vårt videre arbeid.

Vår oppgave er å gi Stortinget aktuell og relevant informasjon, og det jobber vi for hver dag.