Denne snøen er en del av en konspirasjonsteori

Flere brukere på Tik Tok kommer med vanvittige påstander om at denne snøen er falsk, og sprer løgnaktig konspirasjonsteorier.

NEW YORK (Nettavisen): - Takk til regjeringen vår, og takk Bill Gates. Takk til Bill Gates som prøver å lure oss til å tro at dette er ekte snø, sier en kvinne som har lagt ut en video på Tik Tok der hun tenner en lighter for å få snøen til å smelte.

Se video av de vanvittige konspirasjonene i videoen under:

- Det er metall i snøen

I videoen hevder kvinnen også at det er metall i snøen.

- Som dere ser, snøen smelter ikke. Hva i helvete? Og - den kommer til å ta fyr. Snø brenner ikke. Snø smelter. Ikke noe vann, ikke noe drypping, ingen ting, sier kvinnen med lighteren i videoen.

- Hvis jeg putter denne dritten i mikrobølgeovnen, så kommer den til å gnistre. Fordi det er metall blandet i den, fortsetter hun.

Videoene er er av flere amerikanske videoer som legges ut og deles på Tik Tok.

Flere av dem er en del av konspirasjonsteorier som nå deles om snøen som har kommet til Texas, der flere titalls personer er døde som en følge av kulden den siste tiden.

Mens strømmen nå skal være tilbake de aller fleste stedene i Texas, har rundt 8,6 millioner innbyggere, en tredjedel av innbyggerne i Texas, fortsatt vannproblemer, melder CNN.

Totalt er minst 58 personer døde, de fleste av dem fra Texas, som en følge av ekstremkulden i området.

Hashtag «Fake snow» og «Texas snow»

Insider skriver at flere videoene med konspirasjonsteorier som nå deles, kommer fra Texas, men at det også spres lignende videoer fra Storbritannia.

Videoene deles under hashtagger som «Fake snow» og «Texas snow». Videoen der man hevder at Bill Gates hadde skyld i den falske snøen, var følge Insider en av de videoene som lå høyest på snø relaterte Google-søk fra Texas.

Årsaken til at Bill Gates kobles til disse konspirasjonsteoriene, skal være hans donasjoner til et klimaprosjekt ved Harvard som går under navnet Scopex.

Scopex-prosjektet skal eksperimentere med måter å kunne dimme solen på, hvor å forsinke effekten av klimaendringene.

Ifølge Insider har klimafornektere til stadighet dratt frem donasjonen til Bil Gates i Scopex-prosjektet, til tross for at eksperimentene fortsatt ikke har startet.

- Det er plastikk, det er produsert snø

På en annen video, som du kan se høyere opp i saken, holder en kvinne en liten snøball over et telys. Også hun gjør et poeng av at snøen ikke smelter.

- Den drypper ikke, og den blir svart. Om du lukter på den, så lukter det plastikk, sier kvinnen.

- Jeg tror ikke dette er snø. Jeg tror det er produsert snø, sier kvinnen.

På en annen video er det en mann som kaller snøen for «regjeringssnø».

- Se på denne regjeringsnøen her. den preller av hånden og gjør deg ikke våt engang, sier mannen.

På en fjerde video som Nettavisen har fått tilgang til og som du kan se øverst i saken, står en kvinne og pøver å smelter en snøball ved hjelp av en hårføner.

Også hun gjør et poeng av at snøen ikke smelter eller drypper når den blir varmet opp.

Biden får skylden: - Hadde vært vår med Trump som president

Insider skriver også at det også deles konspiasontoerier på Facebook og Telegram akkurat nå, der Joe Biden felaktig får skylden for snøstormen i Texas. Hashtag #governmentsnow har også rundt 1,1 millioner visninger på tirsdag.

På en av videoene som bærer denne hashtaggen blir det også hevdet at hvis Donald Trump fortsatt var president i landet, så ville det ha vært vår nå.

Forklaringen: Sublimasjon

Og så var det flaringen å at snøen ikke smeltet, da:

Personene som på Tik Tok som hevder at det er unormalt at snøen ikke smelter har neppe hørt om en prosess som heter «sublimasjon», som er betegnelsen på overgangen fra fast form til gassform uten å være flytende i mellomtiden.

I realiteten så reagerer all snø slik, gjennom en prosess som heter sublimasjon, så forvandler snøen seg til gass, skriver Insider.

Denne konspirasjonsteorien som snø, er eller heller ikke ny. Lignende spekulasjoner dukket også opp i USA i 2014, i forbindelse med en sjelden snøstorm syd i landet.

I kjølvannet av dette fikk denne videoen på YouTube, som forklarer sublimasjon, stor oppmerksomhet.

