Denne videoen angriper «hykleriet» mellom Donald Trump og Boris Johnson

Donald Trump mener Boris Johnson ville vært en «utmerket» statsminister. Men en pinlig video pepres nå opp mot veggene til Big Ben.

Storbritannias tidligere utenriksminister Boris Johnson er en «utmerket» kandidat til å bli britenes nye statsminister, mener president Donald Trump.

Trump, som denne uken besøker Storbritannia, sier i et intervju med The Sun at han har fulgt nøye med i britisk politikk og at han kjenner de ulike politikerne. Han har likevel en favoritt:

– Jeg tror Boris hadde gjort en veldig god jobb. Jeg tror han vil være utmerket, sier USAs president og fortsetter:

– Jeg liker ham. Jeg har alltid likt ham. Jeg vet ikke om han kommer til å bli valgt, men jeg tror han er veldig bra mann, en talentfull person.

Boris Johnson: - Trump is unfit to hold the office of President

Mandag dukket det derimot opp en video på veggene til Big Ben midt i London. Det er anti-Brexit organisasjonen Led By Donkeys som står bak videoen som vises opp mot det berømte landemerket.

Foto: facebook.com/ledbydonkeys

I videoen kommer Johnson med svært krasse uttalelser om Trump. Uttalensene stammer fra 2015, og i videoen sier Johnson følgende:

I think Donald Trump is clearly out of his mind if you think that's a sensible way to proceed. You clearly can't ban people going to the United States in that way, or indeed any country.

And what he is doing is playing the game of the terrorists, and those who seek to divide us.

That is exactly the kind of reaction they hope to produce, and I have to say when Donald Trump says there are parts of London that are no go areas, I think he's betraying a quite stupifying ignorance, that makes him quite frankly unfit to hold the office of President of the United States.

I would invite him to come and see the whole of London, and take him round the city, except that I wouldn't want to expose Londoners to any unnecessar

Videoen er ment å skulle avsløre «hykleriet» mellom de to, skriver Independent.

Uttalelsene til Johnson kom i 2015, da han var ordfører i London.

I et annet stunt i London mandag kveld viser Led By Donkeys frem dette bildet på Tower of London. Foto: Led By Donkeys

Boris Johnson lover brexit «med eller uten avtale»

Johnson sto i sin tid i spissen for kampanjen for å få britene til å stemme for en EU-utmelding.

Da statsminister Theresa May kunngjorde at hun går av som de konservatives partileder 7. juni, sa Johnson at han «selvfølgelig» tar opp kampen om å bli ny statsminister. Johnsons strategi for å få til det som i hans øyne vil være en bedre brexitavtale, er å forberede landet på et «no deal»-utfall.

Johnson trakk seg som utenriksminister i fjor i protest mot Mays brexitplan.

Satiresiden News Thump gjør narr av likhetene mellom Donald Trump og Boris Johnson. Foto: Satiresiden News Thump

Boris Johnson, som er en hardnakket brexitforkjemper, regnes som en av favorittene til å overta etter May. Han lover å gjennomføre brexit «med eller uten avtale» hvis han blir ny partileder.

I sin offisielle valgkampvideo til valget av ny partileder i Det konservative partiet lover den tidligere utenriksministeren å gjennomføre brexit uansett om en avtale kommer på plass eller ikke.

– Hvis jeg kommer inn, vil vi gå ut den 31. oktober, med eller uten avtale, sier han.

Trump i samtaler med May

Mens mandagen ble tilbrakt med dronning Elizabeth og flere andre kongelige på Buckingham Palace, har Trump tirsdag samtaler med avtroppende statsminister Theresa May og næringslivsledere fra flere store amerikanske og britiske selskaper.

Et viktig emne under tirsdagens samtaler er en mulig bilateral handelsavtale mellom USA og Storbritannia, som vil kunne tre i kraft den dagen britene forlater EU.

– Vi håper på en svært, svært omfattende avtale. Vi skal nok få det til, sa Trump før tirsdagens møte.

Gir britene råd

Samtalene er imidlertid ventet å være preget av at forholdet mellom de to tradisjonelt tette alliansepartnerne ikke er helt som før etter at Trump overtok som president.

Trump har i forkant av statsbesøket igjen brutt diplomatisk etikette ved at han har gitt britene en rekke gode råd for hva de bør gjøre for å komme seg ut av EU på best mulig måte.

Blant annet har han insistert på at Nigel Farage, leder av det nye Brexitpartiet, bør delta i forhandlingene med EU, og at brexit-generalen og tidligere utenriksminister Boris Johnson bør bli Storbritannias nye statsminister.

I et intervju med Sunday Times uttalte han også at Storbritannia bør avbryte samtalene med EU og nekte å betale skilsmisseregningen på nær 430 milliarder kroner hvis landet ikke får bedre betingelser.

– Stor handelsavtale mulig når Storbritannia blir kvitt lenkene. Samtalene har allerede begynt, tvitret Trump mandag.

Trump har under sitt besøk i London også vakt oppsikt med å klage over hvilke TV-kanaler han har tilgang til, samtidig som han har oppfordret folk til å straffe CNN ved å boikotte TV-kanalens moderselskap AT & T.

Uavklart etter May

Storbritannia skal etter planen forlate EU 31. oktober, såframt ikke både EU og Storbritannia ønsker enda en utsettelse. Situasjonen er svært uavklart ettersom May går av som leder for det konservative partiet fredag. Hittil har tolv av hennes partifeller meldt seg på kampen om å bli hennes etterfølger.

Møtet med næringslivslederne finner sted i St. James' Palace. Ti selskaper er ventet å delta: BAE Systems, GlaxoSmithKline, National Grid, Barclays, Reckitt Benckiser, JP Morgan, Lockheed Martin, Goldman Sachs International, Bechtel og Splunk.

Onsdag og torsdag skal Trump delta i seremonier til minne om D-dagen for 75 år siden. Disse begynner i Portsmouth der invasjonen ble innledet, og fortsetter i Frankrike på den andre siden av Den engelske kanal. (Nettavisen/NTB)