Denne videoen av Mikkel Rev får Oslo-nabolaget til å rakne

Rev lusker rundt på øyene i Oslofjorden, og det skaper splid mellom beboerne på Malmøya, Ormøya og Ulvøya.

Det hele startet da det begynte å luske rev rundt på Malmøya, og beboerne begynte å mate den. Nå er også beboere på andre øyer i Oslofjorden plaget med tam rev.

- På Malmøya har jeg sett rev i flere år, men i år er første gang jeg ser rev på Ulvøya, sier Gisle Wennersten til Nettavisen.

Tirsdag sto han utenfor boligen sin på Ulvøya og så på pinnsvin som paret seg. Mens han filmet dette, dukket det plutselig opp en rev i kameralinsen hans. Pinnsvinene var veldig raske med å trekke seg sammen.

- Reven sniffet litt på dem, før han gikk tilbake og hentet en pakke med grillpølser han hadde stjålet med seg fra en annen plass. Så gikk han videre med grillpølsene i munnen, forteller han.

- Det gikk ikke fullt så bra med et annet fredet pinnsvin på øya samme dag. Det måtte avlives av veterinær på grunn av sterke smerter etter skade i både øye og hals, sier han, som også har skrevet om hendelsen i et Facebook-innlegg.

- Ikke redd for mennesker

Nå får også Oslo-folk kjenne på frykten for å ha ville dyr nær beboelse, som så mange andre i landet vårt har - for eksempel elg, bjørn og ulv. Mens mye tyder på at noen har matet rev, og synes det er koselig, er flere beboere på øyene redde for å ha den så nærgående.

Wennersten sier at rev har gått inn hus hvor dører og vinduer er åpne, og også NRK har omtalt at rev har kommet seg inn i hus på Malmøya.

- Revene på øyene i indre Oslofjord er verken redde for mennesker, katter eller hunder, og de går også inn i husene og stjeler mat og sko og lignende fra øyboerne på både Ulvøya, Ormøya og Malmøya, forteller Wennersten.

I en privat Facebook-gruppe ser vi at flere reagerer på hvor nærgående reven er. Blant annet var det en som skrev at de fikk rev inne i huset under et selskap, og reven skal ha gått på både langbordet og sofaen. En annen melder om at en rev bet hunden.

Wennersten mener Viltnemda burde grepet inn og flyttet reven bort fra øyene.

- De har hittil nektet å flytte reven, og mener det er beboernes mating som har gjort dem tamme. Årsaken kan i utgangspunktet ha vært at beboere matet pinnsvinene, men utilsiktet kom revene til matfatene deres og forsynte seg både av mat og pinnsvin, sier Wennersten, og legger til:

- I tillegg er det kjent at enkelte på de andre øyene også bevisst har matet revene.

Vurderer tiltak etter sommeren

Dette bekrefter også Tea Turtumøygard, som er utdannet biolog og jobber som naturforvalter i Bymiljøetaten i Oslo.

- Det er helt soleklart at noen har matet reven. Det er nok eksotisk, men så lenge man mater rev, er det et «losing game», sier hun, og forklarer at reven da bare vil komme tilbake igjen.

Hun forteller at det er stor splittelse blant befolkningen - i alle fall på Malmøya. Noen liker å ha reven der, mens andre hater det.

Det er trolig to revefamilier med tam rev på Malmøya, med til sammen 10-12 rev, og et par individer på Ulvøya. Turtumøygard har ikke hørt om at det er et problem med tam rev på Ormøya.

- Det var først i fjor dette ble beskrevet som et problem. Vi tror det startet på Malmøya, hvor noen har matet rev, og så har også deres avkom blitt vant med å få mat fra mennesker. Da kommer det flere, og det er derfor det nå er et problem der ute, forteller hun.

NATURFORVALTER: Tea Turtumøygard er naturforvalter i Oslo kommune, og hun forstår at reven kan virke skremmende, men de kan ikke iverksette noen tiltak i yngletiden. Foto: Privat

Rev er en naturlig hjemmehørende art i Oslo, også på øyene, og revebestanden i Oslo er generelt lav og stabil, ifølge naturforvalteren.

Nå er reven midt i yngletiden, og da er det uansett ikke aktuelt å iverksette tiltak.

- Om situasjonen ikke bedrer seg til over sommeren skal vi ta en ny vurdering på hvilke tiltak vi eventuelt kan iverksette. Vi har forståelse for situasjonen, men det er også viktig at man forstår at dette problemet er menneskeskapt, forklarer Turtumøygard.

Avviser fare

Wennersten er redd for hvordan reven vil reagere om man plutselig treffer på reven og den blir skremt, og ikke minst er han redd for at reven kan skade barn på øyene.

- Jeg er redd for skade på både spedbarn i vogner som står ute og redd de angriper barn generelt. Jeg har sett en rev gå mot barnehagen her, sier Wennersten.

At reven er ute etter pinnsvin er ikke uvanlig, ifølge Bøckman, men ekspertene er imidlertid ikke enige om hvorvidt reven kan være farlig for mennesker.

- Rev som ikke respekterer mennesker kan skade folk. Konsekvensen med tam rev kan i verste fall være at den skader spedbarn. Derfor må man skremme reven for at den blir redd folk, sier Petter Bøckman, zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.

ZOOLOG: Petter Bøckman forteller at man ikke bør mate rev, for da kan de fort bli tamme og etter hvert til fare for mennesker. Foto: Universitetet i Oslo

Dette er ikke Turtumøygard enig i.

- Jeg forstår at det kan virke skremmende med ville dyr så tett på, men rev utgjør i utgangspunktet ingen trussel for mennesker selv om noen frykter det. Det er imidlertid et vilt dyr som man skal ha respekt for, påpeker hun.

Hun er for øvrig enig med Bøckman i at revene må skremmes slik at de bli redde for folk igjen, for å unngå situasjoner som oppleves som truende.

Det er flere enn Wennersten som frykter konsekvensene av tam rev, noe Nettavisen har sett i en privat Facebook-gruppe.

- Reven var null redd for oss selv om vi svært høylytt prøvde å jage den og kasta vann etter den. Følte nesten at den ville angripe oss. Vi hadde nærkontakt med den i hvert fall fem minutter. Den er sikkert bare veldig sulten stakkars, men blir jo null pinnsvin igjen på øya så lenge reven bare plukker med seg pinnsvin på pinnsvin, skriver en.

Må skremmes vekk

Ifølge Wennersten er det vanskelig å få skremt bort reven.

- De reagerer jo ikke engang på klapping i hendene eller støy fra slag i gjerdet eller i bakken med kjepper, koster og lignende. De har blitt altfor tamme, sier Wennersten.

Det synes både Turtumøygard og Bøckman er rart.

- Jeg nekter å tro at det er umulig å jage rev ut av hus, men den må skremmes så den skjønner at mennesker ikke føyer seg etter den, forklarer Bøckman.

- Det høres veldig merkelig ut at reven ikke kan skremmes vekk med klapping, for selv tam hund og katt vil reagere på dette, sier Turtumøygard.

Begge to råder til å prøve å skremme reven, ved for eksempel å kaste noe på den - så lenge det ikke er skadelig for reven.

- Kast en tøffel eller sprettball på den, eller slå sammen grytelokk, slik at reven forbinder mennesker med ubehag og ikke mat, oppfordrer Turtumøygard.

- Bruk en vannpistol eller kast en våt svamp eller lignende på den, sier Bøckman.

- Slutt å mat den!

Bøckman sier at det ikke er lurt å ha rev så tett innpå mennesker.

- Blir de husvarme og ikke lar seg jage ut, har man et problem. Rev har lus og lopper, og man vet ikke hvilke sykdommer de kan ha som kan smitte over på mennesker. At nærkontakt mellom dyr og mennesker kan føre til sykdommer vi ikke vet noe om eller har medisin for, har også koronaviruset vist oss faren med, sier han til Nettavisen.

Turtumøygard forteller derimot at enkelte av revene i Oslo kan ha skabb, men det er ikke fare for noe mer enn det.

- Skabb smitter også kun gjennom direkte hudkontakt, og selv om det kan overføres via husdyr, er det ikke vanlig at husdyr er i nærkontakt med rev lenge nok til å kunne bli smittet, sier hun.

Det viktigste man kan gjøre om rev i nærområdet er blitt tam, er å slutte å mate den - i tillegg til å skremme den.

- Slutt å mat reven! Det er bedre å gjøre det på sommeren når de enklere kan lære seg til å finne mat andre steder enn på vinteren, oppfordrer naturforvalteren.

- Må gjøres tiltak

Innbyggerne på øyene har sendt spørsmål til Miljødirektoratet, og har fått svar på hva som kan være bakgrunn for felling av reven.

- Rev som gjør vesentlig økonomisk skade kan felles etter viltforskriften paragraf 3-4, såfremt vilkårene i paragraf 3-3 er oppfylt. Denne vurderingen må gjøres av den som er utsatt for skade. I dette tilfellet vil nok ikke denne bestemmelsen gi grunnlag for felling, forklarer Miljødirektoratet.

De forklarer videre at rev som tar pinnsvin er helt naturlig, og gir ikke grunnlag for felling. Om reven derimot tar seg inn i et lukket område med barn, må det gjøres tiltak før felling kan vurderes.

- Dersom reven går inn i barnehagen, så må det i første omgang gjøres tiltak for å hindre at reven kommer inn. Er ikke dette mulig, og det er nødvendig å ta den ut av helse- eller sikkerhetshensyn, så kan Miljødirektoratet vurdere felling etter Viltforskriften paragraf 3-7. Det må da sendes en begrunnet søknad til oss, som blant annet må opplyse hva som begrunner søknaden og hvilke skadeforebyggende tiltak som er forsøkt, skriver de videre.

Fra 15. juli er det ordinær jakt på rødrev.

- Reven kan da tas ut uten hensyn til vilkårene over. Viltlovgivningen bygger på ynglefredningsprinsippet, som innebærer at felling i yngletiden skal begrenses til tilfeller hvor dette er helt nødvendig, ifølge Miljødirektoratet.