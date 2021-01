Demokrater i justiskomiteen ber Mike Pence ta over som president.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen/NTB): - Denne videoen avslører at president Trump ikke er mentalt frisk

Det skriver Demokratene i justiskomiteen i den amerikanske Kongressen i et brev til visepresident Mike Pence, der de ber ham ta over som president.

Videoen Demokratene viser til, kan du se øverst i saken.

Les også: Identifisert: Dette er den toppløse mannen med hornene inne på Capitol i Washington

Les mer Identifisert: Dette er den toppløse mannen med hornene inne på Capitol i Washington

- Trump er uegnet for presidentkontoret

Kongressmedlemmene ber Pence ta i bruk det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentkontoret.

Les også: Ektemannen bekrefter: Navngir kvinnen som ble skutt og drept

I brevet fra de 17 demokratene vises det til at selv under opprøret i Washington onsdag, fortsatte president Trump å hevde at valget blir stjålet fra ham.

– I videouttalelsen avslører president Trump at han ikke er mentalt frisk og fortsatt ikke klarer å ta inn over seg og akseptere tapet i 2020-valget. President Trumps viser vilje til å oppildne til vold og sosial uro for å velte valget med makt, heter det i brevet.

Les også: Ektemannen bekrefter: Navngir kvinnen som ble skutt og drept

Trump: - Et valg som ble stjålet fra oss

I den aktuelle videoen, som Trump la ut på Twitter, og som nå er blitt slettet av Twitter på grunn av brudd på reglementet, sier presidenten følgende;

– Jeg kjenner deres smerte, jeg vet at dere er såret. Vi hadde et valg som ble stjålet fra oss. Vi vant med klar margin, og alle vet det, spesielt den andre siden, men dere må gå hjem nå. Vi trenger fred, vi trenger lov og orden. Vi må respektere de flotte … folkene i lov og orden. Vi vil ikke at noen skal bli skadet. Det er en veldig tøff periode, det har aldri vært en tid som dette, sa Trump.

– At en slik ting kunne skje, der de tok det vekk fra oss alle. Fra meg, fra dere, fra landet vårt. Dette var et uredelig valg, men vi kan ikke spille etter deres regler. Vi trenger fred, så gå hjem, vi elsker dere. Dere er veldig spesielle, dere så hva som skjedde, og dere ser hvordan andre blir behandlet, som er så ille og så ondskapsfullt. Jeg vet hvordan dere har det, men gå hjem, og gå hjem i fred.

Republikansk leder: - Nok er nok

Den republikanske lederen Lindsey Graham holdt i natt et brennende innlegg onsdag, der han fordømte opprøret og ba Kongressen sertifisere Joe Bidens valgseier.

– Jeg og Donald Trump har vært på litt av en reise, men nok er nok, sa Graham i sluttinnlegget før Senatet stemte over innsigelsene mot at Joe Biden kunne sertifiseres som valgvinner i Arizona.

Det var nettopp det senatorene skulle stemme over da kongressbygningen måtte evakueres fordi sinte Trump-tilhengere tok seg inn.

– Jeg vil si, og kanskje er det viktigere at det kommer fra meg enn noen andre: Joe Biden og Kamala Harris er rettmessige vinnere av valget, sa Graham og oppfordret sine partikolleger til ikke å stemme for innsigelsene.

Sender 1000 soldater til Washington

Alt tyder å at man nå skal rydde opp i kaoset i Washington. På forespørsel fra USAS nasjonalgarde, sender New York-guvernøren Andrew Cuomo 1000 soldater fra Nasjonalgarden i New York til Washington. Etter planen skal soldatene være i Washington i to uker, melder CNN.

52 personer er arrestert etter opprøret i Washington, 26 av dem ble arrestert inne på eller rundt Capitol Hill.

Minst fire personer døde i opprøret i Washington.

Les mer her: Ektemannen bekrefter: Navngir kvinnen som ble skutt og drept

Reklame Strømsjokket: Spotpris 87,44 øre - fastpris 24,90 øre