Departementet mener kommunen ikke utnyttet tilskuddssystemet i Tolga-saken: Slipper å tilbakebetale flere millioner

(Arbeidets Rett): – Å kreve tilbake rammetilskudd som er utbetalt i tidligere budsjettår på bakgrunn av feil i kriteriedata kan ha konsekvenser for innbyggernes tjenestetilbud det året tilbakebetalingen skjer. Det er derfor ingen praksis å kreve tilbakebetaling for forhold i tidligere budsjettår. Her dreier det seg om feil helt tilbake i 2011, heter det i brevet som er signert av underdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grete Lilleschulstad.

Bakgrunnen er den såkalte Tolga-saken der to personer i flere år ble rapportert inn som psykisk utviklingshemmet, uten at det forelå tilstrekkelig dokumentasjon for diagnose. Kommunen mottok med det et rammetilskudd på over sju millioner kroner i perioden 2011–2018 som de ikke hadde krav på.

– I tillegg til dette, har departementet i denne saken lagt vekt på at en ikke på grunnlag av fylkesmannens rapport kan konkludere med at Tolga kommune bevisst har feilregistrert for å oppnå større statlige tilskudd enn det som er rettmessig, heter det i brevet.

Må betale tilbake tilskuddet for 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet krever likevel at Tolga kommune betaler tilbake 677 017 kroner for én feilregistrering fra 2018.

Rammetilskuddet for 2019 beregnes ut ifra tall som skal være innrapportert til Helsedirektoratet innen 15.04.2018.

Der hadde Tolga kommune registrert én person som psykisk utviklingshemmet uten at det forelå tilstrekkelig diagnose.

Underregistrering

Som vi har omtalt tidligere, så har kommunens kontrollutvalg finregnet på saken. De kom fram til at kommunen totalt hadde registrert for få personer, og at kommunen til sammen har fått for lite penger på grunn av en underregistrering av psykisk utviklingshemmede i perioden 2011 til 2014.

For hver bruker av kommunale tjenester over 16 år med diagnose psykisk utviklingshemming får norske kommuner en refusjon på 656 000 kroner fra staten (tall fra 2018).

På denne bakgrunnen fant kontrollutvalget at kommunen hadde gått glipp av i alt 11,3 millioner i statlige overføringer fra 2011–2014.

Dette økonomiske tapet for Tolga kommune knyttes til fem brukere som hadde mottatt kommunale tjenester helt siden 2010, men uten å være registrert. Disse ble registrert som psykisk utviklingshemmet først fire år etter, i 2014, som følge av en opprydningsjobb i kommunen.

