Dere har ikke lykkes på arbeidsfronten, Røe Isaksen

Vi har lenge sagt at regjeringen ikke gjør nok for å sikre at folk har gode jobber å gå til.

Av Arild Grande, stortingsrepresentant (Ap) og medlem i arbeids- og sosialkomiteen

Røe Isaksens påstand i Nettavisen om at dagens arbeidsmarked er et bevis på at regjeringen har handlet riktig, henger rett og slett ikke på greip.

At det blir flere jobber i en periode etter et stort fall i oljeprisen er ikke imponerende, faktisk skulle man forvente en sterkere vekst. Tallene Røe Isaksen skryter av viser at veksten i sysselsettingen avtar, samtidig som alt for mange unge fortsatt står utenfor både arbeid og utdanning.

Uorganisert og utrygt arbeidsliv

Et like stort problem er at mange av de som har en jobb å gå til, har dårligere vilkår og liten jobbsikkerhet. Alt for mange arbeider ufrivillig deltid, er ansatt midlertidig eller ansatt i bemanningsbyråer. Heller enn å legge inn en skikkelig innsats for å skape gode og trygge jobber, har regjeringen latt dørene stå åpent for et uorganisert og utrygt arbeidsliv.

Spesielt ser vi utfordringer med slike jobber innen bygg- og anleggsbransjen og serveringsbransjen. Bruken av midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsbyråer er i ferd å bli den nye normalen i mange næringer.

En nylig utredning viste at bare i byggebransjen i Oslo og Akershus var det i 2019 over 8000 flere ansatte i bemanningsbyråer enn det var i 2017.

Samtidig ser vi at disse bransjene blir ødelagt av useriøse aktører som utnytter sine arbeidstakere på det groveste og regelmessig bryter arbeidsmiljøloven.

Revolver mot tinningen

Tilbakemeldinger vi får fra tillitsvalgte i fagbevegelsen, som er ute på arbeidsplassene hver dag, er rystende. En tillitsvalgt i serveringsbransjen ble tvunget til å signere en lokal tariffavtale mens sjefen holdt en revolver mot tinningen hans.

Fair Play Bygg Oslo rapporterer om at arbeidstakere som forsøker å få lønna de har krav på, blir møtt av voldsbruk fra arbeidsgiverne. Folk får bokstavelig talt juling når de ber om lønna de har krav på. Et slikt arbeidsliv, preget av useriøse aktører, er ødeleggende både for den enkelte arbeidstakere, og for seriøse aktører som blir drevet ut av markedet.

Høyre kaller det svartmaling når Arbeiderpartiet påpeker problemene folk opplever i arbeidslivet, og de kutter Arbeidstilsynets muligheter til å rydde opp.

Til tross for de økende problemene knyttet til innleie og bemanningsbyråene har regjeringen vist en urovekkende motvilje mot å gjøre noe med det. Innstrammingene i innleieregelverket som Røe Isaksen skryter av i Nettavisen måtte Stortinget, med Arbeiderpartiet i spissen, tvinge regjeringen til å gjennomføre. Statsministeren selv beskrev endringen som det største nederlaget for regjeringen det året.

Ikke bare har regjeringen strittet imot innstramninger i lovverket, de har også fjernet fagforeningens mulighet til å saksøke arbeidsgivere når de ser at det foregår brudd på regler om innleie eller midlertidige ansettelser.

Illustrerende Høyre-utspill

Røe Isaksens utspill er illustrerende for hvordan denne regjeringen tenker når det kommer til arbeid.

Heller enn å prioritere å skape jobber med anstendige forhold lar de døren stå åpen for useriøse aktører som regelmessig bryter arbeidsmiljøloven og skaper sosial dumping i storstilt skala.

Arbeiderpartiet mener derimot at det må gjøres mer. Arbeiderpartiet ønsker å sikre at flere unge kommer seg inn i arbeidslivet ved å gjennomføre en aktivitetsreform for unge og innføre jobbgaranti for unge uføre.

Vi vil føre en aktiv næringspolitikk for å skape tusenvis nye arbeidsplasser innen grønne industrier som havvind og hydrogenproduksjon.

Arbeiderpartiet ønsker også, i motsetning til regjeringen, å sikre ryddige forhold i arbeidslivet ved å gi arbeidstilsynet og fagforeningene de verktøyene og sanksjonsmulighetene som må til for å sikre at vi ikke bare får flere jobber, men også gode jobber.