Derfor blir du oppringt fra disse numrene fra Papa Ny-Guinea

Telenor har blokkert ti ulike numre fra Papa Ny Guinea som vil forsøke å svindle nordmenn.

De siste dagene har mange nordmenn mottatt oppringninger fra et nummer fra Papa Ny Guinea, som er et land i Oseania - og ligger vest i Stillehavet.

Nettavisen har vært i kontakt med Telenor, som opplyser at de er kjent med dette.

- Det er et klassisk svindelforsøk. Målet er å legge igjen et ubesvart anrop og få oss til å ringe opp igjen, slik at de kan tjene penger på tellerskritt, sier kommunikasjonssjef Caroline Lunde i Telenor Norge.

7-10 prosent ringer opp

Telenor er allerede oppmerksomme på denne svindelen, og har derfor blokkert Telenor-kunders mulighet til å ringe opp ett av disse ti numrene de ringer fra.

- Det gjør at våre kunder ikke blir ofre for dette svindelforsøket dersom de nå prøver å ringe opp numrene fra Papa Ny-Guinea som ringer dem, forklarer hun.

Svindelforsøket kalles «wangiri», og betyr «ett ring og legg på», ifølge Lunde.

- Det er internasjonale aktører som oppretter telefonnumre for å forsøke å få flest mulig til å ringe de opp igjen, slik vi har sett nå i helgen og mandag. Det pleier å være så mange som 7-10 prosent som ringer tilbake til disse numrene, forteller hun.

Sperrer én til to millioner årlig

Hvert år er det nye svindelforsøk som gjennomføres på denne måten.

- Systemene våre sperrer mellom én til to millioner svindelanrop hvert eneste år, sier Lunde.

Saken som de nå jobber med, oppringingen fra Papa Ny-Guinea, er anmeldt til politiet.

Men selv om Telenor har sperret nummer de vet kommer fra denne svindelaktøren, oppfordrer kommunikasjonssjefen til å være oppmerksom.

- Det er bare én ting å gjøre når noen ringer deg fra et nummer med ukjent retningsmummer: Ikke ring tilbake, råder hun.

Lunde oppfordrer også til å sjekke telefonterror.no, for å finne ut om nummer du er blitt oppringt fra er nummer som er misbrukt eller ikke.