Derfor bør Elizabeth Warren bli USAs neste president

USA trenger store, strukturelle endringer og ambisiøse, radikale planer for å lykkes. Og det er nettopp dette som har blitt Warrens merkevare

Av Simen Bondevik

Jeg har lenge vært fan av Elizabeth Warren.

Helt siden den amerikanske advokaten, senatoren og jusprofessoren tok kampen mot Wall Street og USAs finanssystem sammen med Barack Obama gjennom Consumer Financial Protection Burea i 2011, har jeg tenkt at hun burde stille som presidentkandidat.

I 2016 stilte hun ikke som kandidat, til tross for store oppfordringer fra egen grasrot om å gjøre nettopp det. I stedet stilte hun seg bak Hillary Clinton.

Men denne gangen stiller hun som presidentkandidat selv, og det amerikanske folket bør velge Warren som sin neste president.

«Big Structural Change»

USA trenger store, strukturelle endringer og ambisiøse, radikale planer for å lykkes. Og det er nettopp dette som har blitt Warrens merkevare; «big structural change» og at hun har en plan for alt.

Warren er uten tvil den av de demokratiske presidentkandidatene som har sluppet flest detaljerte politikkforslag. Mange av de demokratiske kandidatene har fine visjoner for USA, men det er mangel på konkrete politiske planer - det har Warren.

Meningsmålinger viser at den klart viktigste saken for demokratiske velgere når de skal stemme på en kandidat i primærvalget er kandidatens mulighet og evne til å slå Trump. Og det er ikke rart at dette er den viktigste saken for demokratiske velgere.

Donald Trump er en rasist som bruker talerstolen sin til å angripe kongresskvinner med en annen hudfarge i stedet for å gjøre noe med den stadig økende rasismen.

Han går til personangrep mot Greta Thunberg og trekker USA ut av Parisavtalen, i stedet for å ta klimakrisen på alvor. Og Trump baserer valgkampen sin frem mot 2020 på å angripe «Medicare for all», i stedet for å gjøre noe med USAs dysfunksjonelle helsesystem og de titalls millioner menneskene som står uten helseforsikring.

Avsløringer og korrupsjonsanklager

Den siste tiden har dessuten den amerikanske presidenten vært i hardt vær etter en rekke avsløringer og korrupsjonsanklager.

Først var det Mueller-rapporten, hvor en sladdet versjon ble offentliggjort i april. Rapporten forteller om hvordan Russland angrep det amerikanske presidentvalget i 2016 for å hjelpe Trump til seier, og hvordan Trump ønsket den hjelpen velkommen.

Mueller-rapporten forteller også om hvordan Trump gjentatte ganger forsøkte å hindre etterforskningen når den pågikk. I september sprakk også nyheten om at Trump og hans personlige advokat har forsøkt å få Ukraina til å starte en etterforskning mot den ledende demokratiske kandidaten og tidligere visepresident Joe Biden.

Disse avsløringene overfor Donald Trump viser en kynisk og korrupt president som misbruker embetet sitt for å sikre seg makten.

Men Trump er dessverre ikke det eneste som er korrupt med det politiske systemet i USA; store bedrifter og rike individer har et jerngrep rundt store deler av det politiske systemet. Det er nemlig slik en politisk kampanje blir finansiert og går rundt i USA - med donasjoner fra rike individer, interessegrupper og store bedrifter - som for eksempel bedriftene som selger livsviktige medisiner.

I gjengjeld får disse store bedriftene, interessegruppene og rike menneskene valgløfter om blant annet skattekutt og beskyttelse etter valget.

Nekter å ta imot donasjoner

Derfor er det radikalt og modig at Elizabeth Warren, som den eneste Demokraten i tillegg til Bernie Sanders, nekter å ta imot donasjoner fra spesielle interessegrupper og bedrifter.

Hun bygger en grasrotkampanje som kun tar imot donasjoner fra enkeltindivider, noe som er svært sjelden vare og ganske unikt i amerikansk politikk. Men ikke nok med det - hun har også flere detaljerte planer og forslag for å få bukt med korrupsjon og redde det amerikanske demokratiet. Det er sårt tiltrengt i USA.

Likevel er det Warrens politiske planer og plattform som gjør at jeg mener hun er den beste presidenten USA kan velge.

Hun har en plan

Hun har en plan for å sikre alle amerikanere tilgang på helsehjelp. Hun har en plan for å løfte mennesker ut av fattigdom og gjenreise middelklassen. Hun har en plan for å skatte de rikeste hardere. Hun har en plan for å sikre likestilling og mangfold. Hun har en plan for å få en slutt på korrupsjon og redde demokratiet. Hun har en plan for å slå Donald Trump.

Det demokratiske presidentfeltet består av flere kompetente og dyktige kandidater, som for eksempel Julian Castro, Bernie Sanders og Pete Buttigieg.

Men ingen har en like solid politisk plattform som Elizabeth Warren.

Hun er den skarpeste debattanten og er den demokraten med best sjanse til å vinne over Donald Trump. Demokratene kan skrive historie og bli det første partiet som slår en sittende president i et gjenvalg siden 1992.

Historie kan også skrives med den første kvinnelige presidenten i USA noensinne. Da må demokratene velge Elizabeth Warren som sin presidentkandidat.