Derfor er det kø på E18 nå - motorhavari

Et motorhavari på Breviksbrua har gjort at det er store køer på E18 for øyeblikket.

(Telemarks Avisa): Motorhavariet ble meldt for 45 minutter siden, men i og med at det måtte bilberging til for å løse floken har køene rukket å hope seg opp på E18.

Statens vegvesen sør kan melde at veien nå er åpnet for trafikk igjen. Denne meldingen ble sendt ut klokken 13.00.

På strekningen mellom Larvik og Dørdal er det klokken 13.17 meldt om en forsinkelse på hele 64 minutter. Motsatt vei er det meldt om forsinkelser på 48 minutter.

Telemark: E18 Rugtvedt-Porsgrunn har forsinkelse på strekningen som vises under. Ved å ringe 175 og vente på menyvalg for å si: "forsinkelse", vil du få opplest detaljert informasjon. Du kan også oppsøke nettstedet https://t.co/elrPpYy53p pic.twitter.com/QYl5UStsL5 — Vegtrafikksentr. sør (@VTS_sor) 23. juli 2018

