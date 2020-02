Derfor er dødsraten for coronaviruset feilaktig høy

Dødsraten i WHOs statusrapporter ser ut til å sprike fra land til land. Men det er en fornuftig forklaring på det.

I henhold til de daglige situasjonsrapportene til Verdens helseorganisasjon (WHO), ser det ut til at dødsraten for sykdommen Covid 19, som forårsakes av det nye coronaviruset, spriker fra land til land.

Med utgangspunkt i situasjonsrapporten per onsdag 26. februar, er den globale dødsraten på om lag 3,4 prosent dersom man tar utgangpunkt i antall registrerte sykdomstilfeller og dødsfall.

I Kina er prosentandel for dødelighet på om lag 3,4 prosent, i henhold til tallene fra rapporten. I Italia er dødsraten også på rundt 3,4 prosent, mens i Iran ligger den på hele 15 prosent. I Sør-Korea er imidlertid dødsraten helt nede på 0,9 prosent.

Kinesiske helsemyndigheter har tidligere anslått at dødsraten i Kina har ligget på 2,3 prosent, ifølge en rapport som ble utgitt av kinesiske helsemyndigheter i forrige uke, og som er gjengitt i BBC.

- Feilkilden er nevneren

Folkehelseinstituttet (FHI) antar at dødsraten er langt lavere, og kommer samtidig med en fornuftig forklaring på hvorfor tallene spriker fra land til land.

- Vår antagelse er under 1 prosent. Den viktigste feilkilden er nevneren: man har ikke oversikt over alle de milde tilfellene fordi de ikke er oppdaget, testet og registrert. Dermed blir nevneren kunstig lav og letaliteten (dødeligheten for en bestemt sykdom, journ. anm.) feilaktig høy, sier smittevernekspert og overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

Fakta Slik skal coronaviruset stanses i Norge ↓ I første omgang Helsedirektoratet om at personer som kan være smittet ringer til fastlege eller legevakt. Legen vil vurdere det enkelte tilfelle og eventuelt ta kontakt med infeksjonslege på sykehus eller Folkehelseinstituttet for råd om videre håndtering.

- Ikke møt opp fysisk på legevakta hvis du mistenker at du er smittet av coronaviruset, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse torsdag.

Hvis viruset sprer seg i befolkningen, vil det ikke lenger være aktuelt å isolere alle som er smittet på sykehus, ifølge Helsedirektoratet. Da kan det bli aktuelt å be folk holde seg hjemme til de er friske. Alvorlig syke personer vil bli lagt inn på sykehus for behandling. Alle som er syke vil få oppfølging fra helsetjenesten, understrekes det.

De to viktigste rådene for å hindre smitte vil være å hoste i albukroken og vaske hendene ofte.

Hjemmeisolasjon er et av de viktigste tiltakene vi kan iverksette for å hindre smitte. Vi er klar over at dette innebærer et stort inngrep i den enkeltes frihet, og kan få konsekvenser for hele husstanden, men det er svært viktig at dette følges lojalt opp, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Til sammenligning ligger dødeligheten for vanlig sesonginfluensa i Norge på om lag 0,1 prosent.

- Det varier fra influensasesong til influensasesong, men grovt sett for vanlig influensaepidemi hver vinter, regner man med at mellom fem og ti prosent blir smittet i Norge, og at 0,1 prosent av dem som blir smittet dør av influensa, sier Aavitsland.

81.109 smittet i verden

Ifølge WHOs daglige statusrapport, som ble publisert onsdag, er det 81.109 bekreftede coronavirus-smittetilfeller på verdensbasis. Globalt er det bekreftet 2762 dødsfall. På verdensbasis er det registrert virussmitte i et 30-talls land. Det er registrert dødsfall i syv land.

Tallene til WHO spriker noe fra myndigheters tall, ettersom sistnevnte oppdaterer og kunngjør tallene fortløpende.