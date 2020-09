Derfor får du ikke influensavaksinen nå

I over to måneder er det ikke mulig å ta influensavaksine for friske og raske folk: - Man velger mellom to onder.

Forrige uke ble det kjent at det ikke er nok influensavaksiner til alle i risikogruppene i Norge. Folkehelseinstituttet (FHI) har kjøpt inn 1,2 millioner doser til målgruppene i programmet, men de som bør ta vaksinen utgjør 1,9 millioner personer, ifølge NRK.

- Det var ikke mer å få. Vi hadde kjøpt mer hadde vi fått tak i enda mer. Men vi oppfordrer alle som er i risikogruppene til å ta den, sa statsminister Erna Solberg til statskanalen den gang.

Mandag kom derimot FHI med en pressemelding hvor de spesifiserer at det legges betydelige begrensninger på hvem som får kjøpe influensavaksinen.

- Bra folk er redde

Alle influensavaksiner til salgs vil nemlig forbeholdes personer fra målgruppene fram til 1. desember.

- For å sikre at flest mulig personer i risikogruppene får tilbud om influensavaksine har Helsedirektoratet i samråd med oss gjort et vedtak om at apotekene må forbeholde vaksinedosene de har til personer med økt risiko for alvorlig influensasykdom og helsepersonell, sier Siri Helene Hauge, overlege ved FHI.

Det gjelder også vaksinene som blir sendt fra FHI i oktober og november. Regjeringen sørger samtidig for at de som er i risikosonen kun trenger å betale en egenandel på 50 kroner for å bli vaksinert hos fastlegen.

PRIORITERING: Fastlege Troels Weis-Fogh ved Christianslund legekontor mener det er natulig å prioritere risikogruppen når det kommer til influensavaksinen. Foto: Geir A. Carlsson (Fredriksstad Blad)

- Man kan ikke utelukke at de som ikke er i risikogruppen også kan bli alvorlig syke, men sannsynligvis er jeg redd for at det går dårligere med de eldre, sier Troels Weis-Fogh, fastlege ved Christianslund legekontor, til Nettavisen.

I det siste har han fått flere henvendelser om folk som kunne tenke seg å ta influensavaksinen.

- Det er bra folk er redde for å bli syke, og har lyst til å la seg vaksineres, men akkurat nå må vi prioritere de som er i risikogruppen. Der er det allerede manko på vaksiner i tillegg, sier Weis-Fogh.

- To onder

- Så du ser ikke på det som problematisk at de som er utenfor risikogruppen ikke får tatt influensavaksinen?

- Om man skal velge mellom to onder, må man prioritere risikogruppene først. Så får de andre få vaksinen etterpå. Alle skal få, tenker jeg, men de syke må prioriteres først, sier Weis-Fogh.

På spørsmål om han tror det kan bli en oppblomstring i influensasykdom i månedene framover, svarer fastlegen at han «håper ikke det».

- Det er riktignok viktig å understreke at alle de tiltakene folk gjør nå i dag, som hånd- og hostehygiene og at man holder seg hjemme ved luftveissymptomer, gjør at det blir mindre sykdoms-smitte. Vi har aldri vært friskere enn vi er nå, understreker Weis-Fogh.

De som bør ta vaksinen er helsepersonell og alle som har fylt 65 år.

Folk med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar, samt deres pårørende, og personer som er svært overvektige, er også definert som i risikogruppen.

I tillegg bør gravide i andre og tredje trimester, samt gravide i første trimester som har kronisk sykdom ta vaksinen.

