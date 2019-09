Derfor har du mottatt en SMS-melding fra MDG

MDG har sendt ut 100.000 SMS-er til unge velgere

- Er dette innafor?

Det spør en Nettavisen-leser etter at hun mottok en SMS-melding signert MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, med en klar oppfordring om å stemme på MDG.

Hun er ikke alene om å motta meldingen, for rundt 100.000 nordmenn har fått lignende meldinger.

Det ble mye støy da Arbeiderpartiet i 2017 sendte ut en halv million SMS-meldinger med klar oppfordring om å stemme på Arbeiderpartiet om en ønsket å kvitte seg med Frp og Høyre i regjering.

- Vi har forsøkt å lære av det Arbeiderpartiet gjorde, ved å bare snakke om oss selv og ikke angripe andre partier, sier MDGs kommunikasjonssjef Nils Mørk til Nettavisen.

Var i kontakt med Datatilsynet først

Meldingen er sendt ut gjennom SMS-selskapet Eurobate til en gitt aldersgruppe og flere geografiske områder. MDG har ikke selv bidratt med kontaktopplysninger, og sitter heller ikke på disse.

- Vi har vært i kontakt med Datatilsynet på forhånd for å sjekke opp dette mot den nye personvernlovgivningen GDPR, sier Mørk.

Han forteller at bakgrunnen for utsendelsen er å oppfordre unge til å bruke stemmeretten, fordi de har til dels svært lav valgdeltakelse - og at de ikke er like lett å nå gjennom tradisjonelle medier.

Bryter ikke markedsføringsloven

Utsendelse av markedsføring uten samtykke er i Norge i utgangspunktet ulovlig, men juridisk direktør Frode Elton Haug i Forbrukertilsynet opplyser til Nettavisen at denne typen SMS-utsendelse likevel er tillatt.

- Det stemmer at dette ikke rammes av spamforbudet i markedsføringsloven. Forbudet gjelder bare markedsføringshenvendelser som sendes ut av næringsdrivende, forteller Elton Haug.