Derfor har ikke politiet koronakontroll av nordmenn på grensa

– Det er ikke ulovlig, forklarer politiet på spørsmål om hvorfor ikke nordmenn blir registrert ved grenseovergangen mellom Norge og Sverige. Det er likevel noen som blir stoppet.

Mange lesere reagerte da Nettavisen i går fortalte at politiet ikke lenger kontrollerer og registrerer norske borgere som krysser grensen mellom Norge og Sverige i forbindelse med karantene.

Mange lurer på hvorfor dette ikke gjøres. Flere reagerte på at norske myndigheter ikke stopper smitten ved grensen, når norske borgere ellers viser solidaritet for å stoppe smitten i landet.

– Det Innlandet politidistrikt har gjort er å tilpasse seg de andre politidistriktene, særlig Øst og Trøndelag, sånn at vi har en lik tilnærming, forklarer stabssjef Pål Erik Teigen ved Innlandet politidistrikt til Nettavisen.

Teigen forklarer at ordren fra Politidirektoratet tidligere har blitt gjennomført litt forskjellig i de ulike distriktene.

Øst politidistrikt, som blant annet har ansvar for Svinesund-overgangene, har hele tiden hatt en informativ og veiledende tilnærming. Reisende har altså fått informasjon om karanteneplikten, men ikke fått beskjed av politiet om å gå i karantene.

– Nordmenn har ikke gjort noe ulovlig hvis de krysser grensen mellom Norge og Sverige, sier avsnittsleder Magne Stenkløv ved utlendingsseksjonen i Øst politidistrikt til Nettavisen. Han poengterer at man først bryter loven hvis man ikke overholder karanteneplikten.

– Folk har et handlingsrom og et eget ansvar. Karanteneplikt er lovpålagt og reisende har et eget ansvar for å sette seg inn i reglene som gjelder, sier han.

Han poengterer at selv om ikke politiet ilegger karantene på grensen, så betyr ikke det at folk slipper karantene. Han sier at politiet følger en tillitsbasert og veiledende strategi, der reisende er henvist til å følge myndighetenes anbefalinger.

Kontrollerer utlendinger

Politiet kontrollerer og avviser derimot utlendinger som ikke adgang til Norge. Både de som ikke har adgang på grunn av spesielle koronatiltak, og de som ellers ikke ville kommet inn i landet.

– Totalt er 2700 utlendinger bortvist på landegrensen i Øst politidistrikt siden mars, og selv om det i løpet av sommeren ble åpnet for at flere kunne innreise, ble cirka 100 personer bortvist i løpet av forrige uke, sier Stenkløv.

Forstår at folk reagerer

Teigen ved Innlandet politidistrikt forstår at noen reagerer på at politiet i Innlandet endrer tilnærming, men han sier at politiet nå følger de politiske ønskene.

– Nei, altså noen vil jo at vi skal være mer rigide og ha full kontroll. Så ønsker det politiske miljøet at det skal være tillitsbasert. Da følger vi det, sier Teigen og legger til.

– Det er ikke lett. Det er veldig vanskelig. Vi skulle gjerne kanskje kunnet slått mer ned på det, men det er jo Herr og Fru Olsen - vanlige folk - som krysser grensa.

Teigen har også forståelse for den tillitsbaserte tilnærmingen, og han håper folk er sitt ansvar bevisst.

Hittil kan det se ut til at folk flest har skjønt at de ikke skal besøke Sverige som før. Trafikkdata fra Statens vegvesen viser kraftig trafikknedgang både ved Ørje og Charlottenberg. Svinesund-overgangen ser ut til å ha blitt påvirket mindre av koronarestriksjonene.

Nedenfor kan du se trafikkutvikling etter koronarestriksjonene som ble innført natt til lørdag 15. august.

Søylen viser grensepasseringene ved Charlottenberg så langt denne uken (de gule søylene) sammelignet med de samme dagene forrige uke. Så langt synes det som om det er betydelig mindre trafikk etter at koronarestriksjoner ble innført natt til lørdag.

Her ser du fallet i trafikk ved grenseovergangen ved Charlottenberg etter koronarestriksjoner ble innført natt til lørdag. Den blå søylen er fra uken før, og representerer altså en uke uten koronarestriksjoner. Foto: (Statens vegvesen)

Søylene viser trafikkdata ved grenseovergangen på E6 ved Ørje. Den gule søylen viser uken da karantene etter Sverige-besøk ble innført natt til lørdag. Man kan se en tydelig nedgang fra helgen før, men også at trafikken ikke var unormalt høy i dagene før karantenereglene ble innført natt til lørdag 15. august. Foto: (Statens vegvesen)

E18 ved Svinesund fikk en liten nedgang i trafikken denne helgen, sammenlignet med forrige helg. Foto: (Statens vegvesen)