Derfor har Norge så få friskmeldte av covid-19

Mange er smittet i Norge, nesten ingen er friskmeldt.

Tar man en titt på de internasjonale statistikkene for korona-smitte i verden, vil man kunne se et urovekkende tall:

Det er nesten ingen i Norge som er friskmeldte etter å ha fått påvist covid-19, mens andre land rapporterer om tusenvis av friskmeldte.

Mange smittede, får friskmeldte

I skrivende stund ligger Norge på 21. plass i verden over antall bekreftede smittede på statistikken til Johns Hopkins-universitet og Worldometers, rett bak Sverige. Norge har nå knapt 4900 bekreftede smittede.

Derimot må man lete langt ned på listen for å finne Norges 13 friskmeldte.

På de daglige statistikkene til Folkehelseinstituttet, omtales heller ikke antall friskmeldte av covid-19 med et ord.

Les også: Dette bør du vite for å sette korona-pandemien i perspektiv

Hvorfor har Norge så få friskmeldte?

Årsaken til at Norge kommer så langt ned på listene, er ganske enkelt at Norge helt generelt ikke har noen rutiner for å friskmelde personer utenfor sykehus.

Du har trolig aldri opplevd å komme tilbake til legen for å bli friskemeldt etter en runde influensa, selv om du tidligere har fått sykemelding.

Det samme gjelder for korona: Hvis du i Norge får påvist covid-19, vil du i utgangspunktet bli sendt hjem til hjemmeisolasjon, men ikke få videre oppfølging med mindre det er behov.

- Vi har ikke friskmeldtrapportering fordi dette ikke har vært meldepliktig etter smittevernloven. Det følger av dette at ingen meldes som friskmeldt. Men det jobbes med et system for å få oversikt over dette, opplyser medievakten på Folkehelseinstiuttet til Nettavisen.

Ønsker å teste for om folk har hatt sykdommen

Det er fra før kjent at Folkehelseinstiuttet jobber med flere løsninger for å kunne teste for om du har gjennomgått sykdommen med såkalte antistoff-tester.

Fordi mange enten får svært milde eller ingen symptomer i det hele tatt, vil det å teste befolkningen for antistoffer trolig gi et langt bedre bilde på hvor utbredt sykdommen faktisk har vært.

Les også: Om noen uker vil du kunne få testet om du allerede har hatt korona