Derfor identifiserer Nettavisen moské-skytteren

Dette er etter alle solemerker, i likhet med 22. juli-terroren, et angrep på Norge og norske verdier. Forbrytelsen er så alvorlig at vi velger å identifisere mannen som nå etterforskes for terrorisme.

Det finnes ingen fasitsvar på om og når det er etisk riktig og prinsipielt forsvarlig å identifisere i kriminalsaker. Det vil være opp til den enkelte redaktør å vurdere. Søndag formiddag var det ennå ingen av de tradisjonelle mediene i Norge som hadde identifisert Philip Manshaus. Dette på tross av at mange, Nettavisen inkludert, allerede lørdag kveld fikk bekreftet at det var 21-åringen fra Bærum som stod bak moské-angrepet.

Les også: Dette vet vi om drapssiktede Philip Manshaus

Pressens plikt er å informere om vesentlige hendelser i samfunnet. Et slikt angrep på norske verdier og retten til religionsutøvelse er en slik hendelse, og det er naturlig at den siktede identifiseres for å få mer informasjon om bakgrunn og forberedelser til handlingene - herunder om vedkommende hadde et nettverk eller opererte alene.

Identifisiering kan også være en fordel for den siktede fordi det kan åpne for informasjon som taler til hans fordel, eller gir omstendigheter og forklaringer som gir en ramme for handlingene.

Vi valgte å la være å identifisere innledningsvis til vi hadde sikre kilder på hvem den siktede er, og for at familie og omgangskrets skulle få tid til å bli informert. Søndag formiddag forteller politiet at de etterforsker moské-skytingen som forsøk på terror, og dermed er det per definisjon en terrorist vi her står overfor.

René Svendsen, nyhetsredaktør i Nettavisen