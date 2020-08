Derfor rykket ikke politiet ut til grottefesten

Politiet ble varslet mange timer før grottefesten fant sted, men allikevel rykket den første patruljen ut først klokka 03.46.

Da oppdaget nemlig politiet flere berusede ungdommer i området ved grotten på St. Hanshaugen i Oslo.

Politiet i hovedstaden slo dermed alarm og sendte store ressurser til stedet for å berge ut festdeltakerne.

«Alle som var inne ble evakuert, og en rekke av de som befant seg der ble fraktet til sykehus. To av polititjenestemennene som var inne måtte også sjekkes ut av helsepersonell. Grotten ble godt gjennomsøkt for å sikre at det ikke befant seg noen flere personer inne», skriver politiet i pressemeldingen.

Totalt 25 personer var lagt inn på sykehuset med kullosforgiftning etter den ulovlige festen.

Bekrefter flere tips

Overfor VG fortalte en kvinne at hun hadde varslet om festen lørdag formiddag, da hun var bekymret for smittevernet.

Politiet bekrefter også at de mottok tipset klokka 11.43 lørdag, noe de forklarer videre i pressemeldingen.

«Politiet får daglig inn flere meldinger om arrangementer/fester, og spesielt i helgene. Politiet har ikke kapasitet til å rykke ut på alle disse med bakgrunn i smittevern, men vil kunne gjøre det når det er grunnlag for vår tilstedeværelse», skriver pressesjef Unni T. Grøndal.

Det var i denne grotten ved krysset Colletts gate og Uelands gate at mange ble kullosforgiftet. Foto: Jil Yngland / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Klokka 00.40, natt til søndag, fikk Oslo-politiet nok et tips om støy og berusede personer i området grotten lå - tre timer før patruljen slo alarm.

«På det tidspunktet denne meldingen ble ringt inn, var det veldig travelt med mange pågående oppdrag, blant annet knivstikking på Haugenstua. Politiet hadde på dette tidspunktet ikke kapasitet til å følge opp meldingen om støy og berusede ungdommer», skriver politiet.

To siktet

Mandag ble to personer siktet for uberettiget adgang og opphold i bunkersen. Politiet sier de ikke utelukker at siktelsen kan bli utvidet, samt at flere blir siktet i saken.

Mens to personer er ute av intensivbehandling etter kullosforgiftning, ligger tre personer fortsatt til overvåkning.

