Derfor sikler Trump på Grønland

- Det minner meg om Reagans fascinasjon for science fiction og forsvar mot romvesener, sier USA-ekspert om Trumps Grønland-utspill.

Forrige uke sprakk nyheten om at USAs president Donald Trump angivelig var interessert i å kjøpe Grønland av Danmark. Ifølge The Wall Street Journal har Trump luftet ideen med sine rådgivere gjentatte ganger, og bedt dem undersøke muligheten.

Søndag bekreftet presidenten selv at han var interessert i et eventuelt kjøp av Grønland av strategiske grunner, men understreket at det ikke var øverst på dagsorden.

- Her ser man eiendomsutvikleren Trump i fri utfoldelse. Han mikser eiendomsutvikling og utenrikspolitikk, sier USA-ekspert Hilmar Mjelde til Nettavisen.

Trump skapte som kjent sin formue gjennom eiendomsutvikling i New York.

- Han ser et stykke attraktivt «real estate» og begynner å tenke på byggeprosjekter. Han ser allerede for seg en blandemaskin med sement som ruller og durer og anleggsarbeidere i hjelm som vrimler rundt, sier Mjelde, som er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

- Hva skyldes denne Grønland-fascinasjonen til Trump, Mjelde?

- Dette handler først og fremst om ressurser og geopolitisk posisjonering. USA har allerede et øye på naturressursene i Arktis, som utenriksminister Pompeo ga uttrykk for tidligere i vår. USA ser i økende grad mot nordområdene. Trump-administrasjonen skal ifølge sin egen plan re-orientere amerikansk sikkerhetspolitikk fra terrorbekjempelse til maktkamp med Kina og Russland. USA er veldig bekymret for Kinas interesse for regionen, sier Mjelde.

- Fascinasjon for science fiction

- Men når det er sagt, er ikke dette er seriøst forslag i dagens verden. Kun en president som Trump, med sin uskolerte og naive tilnærming til utenrikspolitikk, kan tro det. Det minner meg om Reagans fascinasjon for science fiction og forsvar mot romvesener. Han tok det til og med opp med Gorbatsjov under Genève-toppmøtet, sier Mjelde.

Reagan lanserte som kjent forslaget om å utplassere våpensystemer i verdensrommet – det såkalte Strategic Defense Initiative, som på folkemunne ble kalt «Star Wars». I 1985 skal han også ha luftet frykten for angrep fra verdensrommet med den sovjetiske presidenten.

«President Reagan sa plutselig til meg: Hva ville du gjort dersom USA ble angrepet av noen fra det ytre verdensrommet? Ville du hjulpet oss?» sa Gorbatsjov i et intervju i 2009.

Ronald Reagan var fascinert av science fiction, og ønsket å utplassere våpensystemer i verdensrommet. Her er han avbildet med den sovjetiske presidenten Michael Gorbatsjov i 1986. Foto: Morten Hvaal (NTB scanpix)

Trumps Grønland-interesse har skapt store overskrifter verden over. I Danmark har statsminister Mette Frederiksen omtalt det hele som en «absurd diskusjon», og har sagt at «Grønland ikke er til salgs».

Lokalmyndighetene på Grønland, som er et delvis selvstyre, sier også at øya ikke er til salgs.

Dette er ikke første gang at amerikanske presidenter har ytret ønske om å kjøpe Grønland. Mjelde sier at det er en lang historisk relasjon mellom USA og Grønland.

- USA innlemmet Grønland i Monroe-doktrinen fra 1823, som definerte Amerika og omliggende områder som USAs domene. Grønland spilte en kritisk rolle under andre verdenskrig. General Eisenhower fikk sine værvarsler for D-dag-invasjonen av Normandie i 1944 fra værstasjonen på Grønland. Thule-militærbasen på Grønland var også svært viktig under den kalde krigen, sier han.

- USA har også tidligere forsøkt å kjøpe Grønland. President Truman la inn et bud i 1946. Andrew Johnson lekte med tanken på 1860-tallet – for øvrig en president Trump har en del felles med, sier han.

- Foreldet kolonitid-tenkning

- Finnes det noe estimater om hva Grønland er verdt økonomisk, hva salgssummen eventuelt kunne vært?



- Truman tilbudte Danmark 100 millioner dollar i gull. Men Trumps utspill kan selvsagt ikke tas på alvor. Det er uttrykk for en foreldet kolonitid-tenkning. En vestlig stormakt som ser et område rikt på naturressurser og tror det bare er til å overta det, sier Mjelde.

- Det er også paradoksalt at en nasjonalist som Trump tror landområder er for salg. Landområder er en symbolsk viktig del av nasjonalstatene i dag i hele verden, og hele tenkningen rundt hva som utgjør en nasjon. Å selge et landområde er som å selge en bit av seg selv, sier han.

Hilmar Mjelde er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Gerhard Flaaten

Kontroverser og skandaler

Etter at Danmark avslo demokraten Trumans tilbud på 100 millioner dollar etter andre verdenskrig, fikk amerikanerne likevel lov til å etablere en militærbase i Thule på Grønland. Landsbybeboerne ble tvangsflyttet fra Thule for å gjøre plass til den amerikanske basen - som har spilt en vesentlig rolle i USAs varslingssystem for missiler.

Grønlenderne har blandede følelser rundt amerikanernes tilstedeværelse på øya, som til tider har vært kontroversiell.

I 1968 var det et amerikansk B52-bombefly lastet med fire hydrogenbomber som krasjet i nærheten av basen på Grønland. Grønland og oppryddingsteamet ble utsatt for radioaktiv forurensning, ifølge CNN. Og på nittitallet oppsto det en skandale da det ble avslørt at USA hadde utplassert kjernevåpen på øya – til tross for danskenes forbud mot å ha denne typen våpen på deres territorium.

- Kina snuser på Grønlands ressurser

Forbes skriver at Trumps «erkerival» Kina også har fremmet interesse for øya. Avisen skriver at Kinas interesse for Grønland er påvist gjennom det australske selskapet Greenland Minerals, som har kinesiske Shenghe Resources Holdings som største aksjonær (11 prosent).

Shenghe Resources Holdings er den største produsenten av sjeldne jordarter i Kina.

Greenland Minerals er tungt inne med store ambisjoner om å utvinne sjeldne jordarter på Grønland via Kvanefjeld-prosjektet.

Sjeldne jordarter spiller også en viktig rolle i den pågående handelsdisputten mellom USA og Kina, skriver avisen.

Grønland har en befolkning på 56.000 innbyggere. Grønland er et utstrakt selvstyre, og det er derfor opp til Grønland selv å vurdere et eventuelt kjøpstilbud. Forsvars- og utenrikspolitikken styres imidlertid fra Danmark. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP)

«Jeg er selvsagt interessert»

Det var rådgiver i Det hvite hus, Larry Kudlow, som først bekreftet at Trump vurderte muligheten om et kjøp av Grønland.

Kort tid etter bekreftet Trump Grønland-interessen overfor journalister på søndag.

- Vi er veldig gode allierte med Danmark. Vi beskytter Danmark, som vi beskytter store deler av verden. Så tanken dukket opp, og jeg sa: «Jeg er selvsagt interessert. Strategisk sett er det interessant, og vi ville vært interessert. Men vi skal snakke litt med dem. Men det er ikke øverst på dagsorden. Det kan jeg si deg, sa Trump til journalister søndag.

- Det er mye som kan bli gjort. I bunn og grunn er det en stor eiendomshandel. Det er mye som kan bli gjort, sa den tidligere eiendomsmogulen som nå styrer Det hvite hus.

Videre hevdet Trump, uten å framlegge noe fakta, at Grønland gir danskene et tap på 700 millioner dollar i året.

Trump skal etter planen besøke Danmark i begynnelsen av september, men har nå sådd tvil om han faktisk dukker opp.

- Jeg skal etter planen dra dit. Det kan være at vi reiser til Danmark, men ikke av denne grunnen.

Grønland er et utstrakt selvstyre, og det er derfor opp til Grønland selv å vurdere et eventuelt kjøpstilbud. Forsvars- og utenrikspolitikken styres imidlertid fra Danmark.