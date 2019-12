Derfor skal du ikke gi hunden julemat

Juletiden betyr god mat, men tro ikke at pinnekjøtt og ribbe også er godt for hunden din.

Svært mange juleselskap denne julen vil inneholde god mat, gaver og mange mennesker. Da er det fort gjort å glemme kjæledyret oppi alt kaoset.

Hvert år i julen får forsikringsselskapene en rekke henvendelser fra kunder som har dyreforsikring og et kjæledyr som er blitt dårlig etter å ha tatt for seg av julematfatet.

– De fleste henvendelsene er fra bekymrede hundeeiere. Fet julemat eller julegodterier som sjokolade kan føre til alvorlig magetrøbbel og forgiftning hos hunder. Det er ikke få firbeinte venner som får behandling i juletiden, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Mange hundeeiere ender opp hos dyrlegen i løpet av julen.

– Den vanligste juleskaden er hunder som har spist noe de ikke skulle, og det vi ser mest av er sjokoladeforgiftning, men også druer, rosiner, store bein, bolledeig og ting som kan sette seg fast i mage-tarm-kanalen, sier Tor Kvinge, veterinær tilknyttet Tryg Forsikring og daglig leder ved AniCura Dyresykehus i Bergen.

Behandling kan bli dyrt

Nordmenn bruker over en halv milliard kroner i året på å forsikre sine kjæledyr. Prisen for å behandle en pinnekjøtt-forgiftet hund kan fort komme opp i titusenvis av kroner.

– Det er jo ikke alltid at eierne får med seg at hunden har spist et eller annet de ikke burde, og det kan gjerne gå mange timer før de faktisk får symptomer. Hunder som blir syke etter å ha spist sjokolade pleier ofte å bli veldig syke. Hver eneste jul har vi tilfeller som krever kirurgisk inngrep, at vi må åpne opp og fjerne bolledeig, pinnekjøtt eller bein. Det hender også at dyrene omkommer, sier den erfarne veterinæren.

Også pus kan bli rammet

Det er ikke bare hunder som risikerer å bli alvorlig syk i julen, også katteeiere må passe på. Julepynt og giftige planter er blant de farligste truslene til pus.

– Det kan gi enormt farlige skader hvis katten for eksempel spiser litt av julebånd som så kommer ned i tarmen. Slike ting kan i tillegg være vanskelig å se på røntgen, og er ofte en utfordring for veterinærer, sier Kvinge.

Han har følgende tips til dem som skal omgås dyr i julen: