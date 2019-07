Derfor skal ikke politikere blande seg i rettssaker

I dag startet rettssaken mot rapperen A$AP Rocky i Sverige. Forhåpentligvis har president Trumps mening om saken ingen som helst påvirkning på utfallet.

Vi vet fremdeles for lite til å dømme rettferdig i saken mellom den amerikanske rapperen og hans livvakter og den afghanske 19-åringen som ifølge påtalemyndigheten er offeret i saken.

Og det er det heldigvis dommeren som skal gjøre, etter en tre dagers rettssak der både offer og gjerningsmenn og vitner skal bli hørt, i tillegg til at bevis i form av SMS-er og videopptak legges fram.

Men allerede nå sier forløpet til saken mye om den amerikanske presidenten. Mange vil si at dette visste vi allerede, at det er velkjent at Donald Trump vrenger og vrir og lyver og bløffer i sine utallige twitter-meldinger, men her kommer populisten Trump tydelig fram:

Renee Black, rapperens mor, var til stede da rettssaken mot A$AP Rocky startet i Stockholm i dag. Foto: (NTB Scanpix)

Allerede for to uker skrev Trump at han ville ringe «the very talented Prime Minister of Sweden» for å se hva de kunne gjøre for å hjelpe A$AP Rocky. Trump ble tydeligvis ikke fornøyd, for i forrige uke kom denne:

Trumps forsøk på å blande seg inn i det svenske rettssystemet ble naturlig ikke tatt særlig godt i mot der, og skapte både oppgitthet og sinne i vårt naboland.

Tidligere statsminister Carl Bildt fra Moderaterna skrev i New York Times at Sverige basert på historisk erfaring pleier å være «allergisk overfor stormakter som prøver å påvirke hvem som blir straffet i landet vårt».

Mens nåværende statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna sa at det svenske rettsvesenet ikke er forhandlingsbart, og at «det spiller ingen rolle hvem som ringer eller tvitrer».

Og her er vi ved hovedpoenget:

Donald Trump vet selvsagt utmerket godt at en svensk statsminister ikke kan legge seg opp i det svenske rettssystemet. Det er nedfelt i selveste Grunnloven, på samme måte som det er det i Norge og de fleste andre europeiske land - og i USA.

Det berører selve kjernen i demokratiet: At det er dommere som dømmer, ikke politikere. At makten er tredelt, mellom den lovgivende (Stortinget/Kongressen), den utøvende (Regjeringen/Det hvite hus) og den dømmende makt (domstolene).

Selvsagt finnes det land i verden der presidenten eller statsministeren kan gripe inn og kreve folk dømt eller frikjent. Det kalles diktaturer. Som Nord-Koera eller Iran.

Igjen: Dette vet Donald Trump utmerket godt. Hvorfor gjør han det så?

Fordi han er begynt på valgkampen hjemme i USA. Rocky-saken er antakelig vurdert som en ypperlig måte å skaffe seg velgere blant amerikanske minoriteter. Mange har kanskje glemt det allerede, men ved valget i 2016 ville bare 8 prosent av de svarte velgerne ha Trump som president. Mens hele 88 prosent stemte på Demokratene.

Kim Kardashian og ektemannen Kanye West heier på Donald Trump i Rocky-saken. Foto: (Getty Images)

Rocky-saken har allerede gitt ham heiarop fra realitystjerner som Kim Kardashian og ektemannen Kanye West, og mange vil mene at siden Trump går så knallhardt ut til støtte for en svart rapper fra Harlem, New York, kan han jo umulig være rasist.

Jeg tror Rocky-saken på en tydelig måte viser Trumps grunnleggende strategi som politiker, og som president. For Donald Trump er smartere, eller mer kynisk, enn vi liker å tro:

Han vet utmerket godt at den svenske statsministeren ikke kan påvirke en svensk rettssak. Han vet også utmerket godt at hele den amerikanske - og europeiske - eliten rister oppgitt på hodet av et slikt "klønete" forsøk på å hjelpe en amerikansk kjendis.

Men det gir han blaffen i.

For han vet også utmerket godt at store velgermasser i USA, og kanskje særlig blant minoriteter med lite utdanning, ikke har samme innsikten i det politiske tredelingsprinsippet som eliten i Washington.

Derfor vet vi ennå ikke utfallet av rettssaken som startet i Stockholm i dag. Men vi kan allerede nå gå ut fra at president Donald Trump har sikret seg noen svarte tilhengere hjemme i USA.