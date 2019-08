Derfor sliter Fremskrittspartiet  i Oslo

Sjelden har en stortingsrepresentant lykkes bedre i å synliggjøre Fremskrittspartiets problemer i Oslo. Internettet har allerede gått tom for vase-vitser.

Ifølge Frp-representant Christian Tybring-Gjedde henger parkeringsproblemene i Oslo nøye sammen med «sykkel-elitens» privilegier.

Det tok ikke lang tid fra Tybring-Gjedde sto på TV 2 Nyhetene og la ut om sine vansker med å frakte hjem vaser på sykkel fra Glasmagasinet, til sosiale medier var fulle av vas(e)prat.

Ganske kjapt fikk det ironiske Facebook-arrangementet «La oss hjelpe Gjedde med å frakte svære vaser fra Glasmagasinet» over 2000 interessenter. Og ikke minst klarte firmaet Foodora, som leverer mat fra restauranter i Oslo, å sette preg på bybildet med reklameplakater i gatene:

«Nå leverer vi svær vase fra Glasmagasinet til Gyldenløves gate», var budskapet derfra, bare med et ørlite forbehold: «*Gjelder stortingsrepresentanter bosatt på Frogner.»

Kjapp markedsføring fra firma som for tiden har nærmere kontakt med «Oslo-tonen» enn Fremskrittspartiet. Foto: (Foodora)

Prisen for morsomste spit må likevel gå til Dagsavisens Hege Ulstein, som innledet dagens kommentar om «Fremsprikspartiet» med følgende setning:

«Frp er nå så små at de kan minne om en helt spesiell form for elite: Bitteliten»

For Fremskrittspartiet er selvsagt dette ramme alvor:

Med katastrofemålinger helt nede på 5-tallet ligger partiet omtrent med brukket rygg i hovedstaden, mens hovedfienden MDG kan skryte av å være nesten tre ganger så stor.

Sett utenfra kan det se ut som om årsaken er en kombinasjon av feil folk og feil saker.

Aina Stenersen som toppkandidat og Carl I. Hagen som sjuende far i huset er mildt sagt ikke dynamitt. Stenersen har ofte mer vilje enn evne, og Hagens klamme hånd forsterker tendensen til at yngre talenter heller søker regjeringsapparatet enn opposisjonsbenken i hovedstaden.

Fra nominasjonsmøtet: Leder Carl I. Hagen i valgkomiteen fikk det som han ville, og kan gratulere Aina Stenersen med topp-plasseringen. Foto: (NTB)

Hagens generasjon i Oslo preger også mange av sakene:

Innvandring: Tradisjonell innvandringsmotstand er på vei ned, særlig i Oslo - der yngre velgere vokser opp med et langt mer avslappet syn på det. Samtidig har partiet ikke klart å gjøre seg relevante i reelle saker rundt gjengkriminalitet og integrering.

Bompenger: Her har Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger (FNB) tatt fullstendig luven fra lokalpartiet i Oslo (dette gjelder andre byer også), noe som selvsagt også skyldes at Fremskrittspartiet i regjering er delvis ansvarlig for situasjonen.

Bymiljø: Her kunne partiet hatt en vinnersak, siden Oslo nærmest er delt på midten i synet på sykkelstier, parkeringsplasser og bilfrie soner. Men i stedet for å levere fakta og gode argumenter, blir det rotet vekk med utspill av vase-typen.

Privatisering: Også her kunne partiet hatt en sjanse, men klarer ikke å utnytte striden rundt offentlig/ privat omsorg. Et godt eksempel er barnehagene, der meningsmålinger viser at folk flest er mer fornøyd med de private enn de rødgrønnes offentlige - uten at dette gir seg utslag på partimålingene.

Eiendomsskatt: Det samme gjelder eiendomsskatten, som ofte representerer et tradisjonelt vannskille mellom de to fløyene i norsk politikk. Heller ikke her klarer Fremskrittspartiet i Oslo å mobilisere noen effektiv motstand eller alternativ politikk.

Det kan selvsagt skje mye den siste månedene fram til valget, og valgresultatet blir sjelden så dramatisk som meningsmålingene.

Men en ting tror jeg vi kan slå fast:

Partiet trenger mer enn vase-utspill fra beste vestkant for å treffe nerven i valgkampen akkurat nå. Framfor alt trenger det nok et generasjonsskifte.