Derfor slo NAV-lederen alarm i Tolga-saken

Det var NAV-leder Synnøve Narjord som meldte ønsket om vergemål for Tolga-brødrene inn for Fylkesmannen.

- Om vi ikke hadde meldt fra, hadde det vært en tjenesteforsømmelse, er hennes vurdering i dag.

Samtidig sendte kommunelege Karen Prytz inn felles legeerklæringer for alle tre, etter råd fra en saksbehandler hos nettopp Fylkesmannen.

Den store feilen var at brødrene ikke ble spurt. Det formelle ansvaret for å spørre lå ifølge Narjord hos Fylkesmannen.

Et Tolga-team bestående av flere redaktører og journalister fra Amedia kan avsløre at Tolga-saken er blitt snudd på hodet etter en dramatisk politiaksjon i februar i år:

I dag er Tolga-moren siktet for vold i nære relasjoner, og etterforskes for psykisk og fysisk mishandling mot en av sønnene. Hun er mistenkt for det samme mot en datter.

Hun er ilagt besøksforbud mot begge de fornærmede barna.

I tillegg har politiet mottatt bekymringsmeldinger om mislighold av brødrenes penger

Hun stiller seg uforstående til siktelsen og avviser alle beskyldninger gjennom sin forsvarer



Motivet for å la være å spørre de tre brødrene om de ønsket vergemål, var å unngå at mor skulle få vite om det.

Flere kilder i hjelpeapparatet bekrefter denne frykten:

Om mor fikk kjennskap til ønsket om vergemål, ville hun kunne overtale brødrene til å si nei. Moren hadde nemlig egeninteresse av å styre brødrenes økonomi.

Det var i juni 2016 at daværende NAV-leder Synnøve Narjord meldte inn ønsket om verge for alle de tre Holøyen-brødrene.

Kommunelege Karen Prytz sendte samtidig inn legeerklæring om at brødrene ikke hadde samtykkekompetanse - det vil si at de ikke er i stand til å forstå hva et samtykke til vergemål innebærer.

- Ville ikke gjort jobben vår

- Bekymringen gikk på at to av brødrene ble utnyttet økonomisk, sier Narjord.

På dette tidspunktet bodde både Arvid (33) hjemme hos moren, og meldingen fra TOS-ASVO førte til mange og lange diskusjoner i hjelpeapparatet i kommunen.

– Vi brukte lang tid. Vi vurderte det som forelå av ulike bekymringsmeldinger ut fra faglige og etiske betraktninger. Bekymringene ble vurdert å være slik at det måtte meldes videre til Fylkesmannens vergemålsavdeling. De som hadde den daglige kontakten med guttene etterspurte framdrift i disse vurderingene, sier en kilde.

«Kvier seg uten morens samtykke»

Kommunelege Karen Prytz vil ikke la seg intervjue om saken. Men hennes dilemma framkommer av et tilleggsskriv til meldingen om vergemål i 2016. Der heter det:



«Når det gjelder samtykke, er det en klar oppfatning av at i hvert fall to av de tre brødrene kvier seg for å foreta seg noe uten morens samtykke. (...). Det burde vært logisk å innkalle disse brødrene på time for å spørre de direkte hvordan det ligger an, men det synes vanskelig å få gjennomført praktisk uten mors viten og deltakelse».

Flere av de som var med i prosessen før ønsket om vergemål ble sendt, har i politiavhør gitt uttrykk for liknende frustrasjoner. De mener at de var i en nesten umulig situasjon: Å snakke med de tre brødrene om vergemål var umulig uten at mor fikk vite om det.

- Vi følte at vi burde gripe inn, men det var vanskelig å vite hvordan, kommenterer den ene av kildene i kommunen.

Tre feil

I ettertid har regjeringens granskingsutvalg konkludert med at det er begått saksbehandlingsfeil både fra kommunelegen og fra Fylkesmannen i vergeprosessen, knyttet særlig til tre forhold:

- De tre brødrene ble ikke spurt om de ønsket verge.

- Kommunelegen krysset av for at brødrene ikke hadde samtykkekompetanse, uten at fylkesmannen utredet dette nærmere.

- Brødrene fikk ikke individuell behandling, men ble behandlet under ett.

Fikk råd hos Fylkesmannen

I granskingen er det kommet fram at kommunelegen, for å sjekke ut om hun kunne be om vergemål uten informert samtykke fra brødrene, rådførte seg med en saksbehandler hos Fylkesmannen. Hun ble her oppfordret til å sende inn det hun hadde.

Det er Fylkesmannen som formelt oppretter verger. At brødrene faktisk hadde blitt satt under vergemål, ble kjent for kommunelegen først da moren klaget våren 2017.

Allerede i 2016 hadde det imidlertid kommet innsigelser på at det var begjært vergemål.

Fylkesmannen sendte ut forhåndsvarsel til brødrene og foreldrene (moren og fraskilt far, red. anm), med beskjed om at de kan varsle innsigelser innen to uker.

Det skjer. Både Lars Peder og mor varsler innsigelser på vegne av Lars Peder. For Arvid er det bare mor som varsler. Det samme er tilfellet for Magnus.

Innsigelsene blir ikke tatt til følge, og granskingsutvalget skriver at Fylkesmannen baserte sin vurdering på uttalelser fra kommunelege Prytz.

Burde undersøkt

«Det var utarbeidet individuelle legeerklæringer på standardiserte skjema som brukes i vergemålssaker. I de tre legeerklæringene var det krysset av for at brødrene ikke hadde samtykkekompetanse. Legens nærmere vurdering av samtykkekompetansen fremgikk ikke av selve legeerklæringene, men av et vedlegg til de tre erklæringene. Vedlegget var felles for de tre brødrene. I vedlegget skrev legen at hun ikke hadde innkalt brødrene personlig og at det fikk være «opp til fylkesmannen å etterspørre nærmere informasjon ved behov».

I rapporten står det videre at etter Statens sivilrettsforvaltnings syn var det ikke tilstrekkelig informasjon i legeerklæringen og vedlegget for å kunne ta stilling til om brødrene hadde forståelse for hva saken gjaldt eller hva et samtykke til vergemål innebar. Fylkesmannen burde derfor undersøkt dette nærmere.

«Da sakene ikke var tilstrekkelig utredet skulle Fylkesmannen ikke fattet vedtak om vergemål», står det i konklusjonen.

«Ikke så alvorlig»

Fylkeslegen som gransket kommunelege Karen Prytz’ handlemåte, konkluderte med at det var beklagelig at hun hadde fått råd som kunne misforstås hos Fylkesmannen. Han understreket likevel at det var hennes selvstendige ansvar at helsepersonelloven ikke ble fulgt.

Konklusjonen ble at Karen Prytz hadde brutt helsepersonelloven paragraf 15 (krav til attester), dog var bruddet ikke så alvorlig at saken ble sendt videre til Statens helsetilsyn for «administrativ reaksjon».

Da hele Tolga-saken skulle granskes, så Statens helsetilsyn også på tilsynssaken mot kommunelegen.

I rapporten står det at kommunelegens handlemåte «må forstås i lys av de spesielle omstendighetene i saken. Kommunelegen hadde kontakt med Nav, TOS-ASVO og med Tolga kommune, og det var enighet blant de involverte om at opprettelse av vergemål kunne være et formålstjenlig tiltak.»